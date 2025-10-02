Fue instalado el último periodo de sesiones ordinarias del 2025 en la Asamblea y el Concejo. Foto: Concejo de Bucaramanga.

Con la presencia del alcalde encargado de Bucaramanga, Eduard Sánchez, se hizo la instalación del último periodo de sesiones ordinarias del 2025 en el Concejo Municipal, se estarán desarrollando hasta el 30 de noviembre y se tendrán proyectos claves como el presupuesto del próximo año y la elección del contralor.

Durante estos dos meses, en el Concejo se estarán escuchando los informes de gestión de los secretarios de despacho y directores de institutos descentralizados, además se debatirán algunos proyectos presentados por la administración y los corporados.

En medio del discurso de instalación, el presidente del Concejo Tito Rangel, se refirió a la situación política que se vive en Bucaramanga actualmente y señaló que “es un momento histórico, no es fácil para la ciudad, lo he entendido y he asumido la responsabilidad de acompañar este proceso y aquí estamos comprometidos con esta transición”.

En el caso de la Asamblea de Santander, Con la presencia de la secretaria de hacienda de Santander, Diana Duran como delegada del gobierno departamental se realizó la instalación del tercer periodo de sesiones ordinarias.

Víctor Palacios, presidente de la duma, aseguró que en estos primeros días se van a estar desarrollando sesiones descentralizadas para hacer controles políticos por temas de infraestructura vial, educación, salud y otros.

“Vamos a ver si el gobernador nos va a presentar algún proyecto sobre el anillo vial externo metropolitano que por estos días ha estado bastante nombrado. Además, vamos a hacer control político a la vía del Carare, la vía Charalá - Confines y Mogotes - Onzaga - San Joaquín porque la comunidad manifiesta que se están invirtiendo los recursos en mantenimientos y no en ejecución de obra”, señaló el diputado.

Son por lo menos 15 proyectos de ordenanza que presentará la gobernación de Santander en estos dos meses de sesiones ordinarias.