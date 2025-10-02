Frustran asalto a carro de valores en el Banco de la República de Santa Marta; reportan capturados

Santa Marta

La rápida intervención de las unidades de Policía de Santa Marta logró frustrar un intento de asalto a un vehículo de transporte de valores de la empresa BRINKS, que acababa de arribar al Banco de la República, ubicado en pleno Centro Histórico de Santa Marta.

De acuerdo con los reportes iniciales, al parecer, al menos más de cuatro sujetos habrían participado en el fallido hurto. La reacción inmediata de los cuerpos de seguridad obligó a varios de los supuestos delincuentes a huir del lugar.

Le puede interesar: Polémica en Santa Marta por videos de presuntos “castigos sociales” ordenados por un grupo armado

No obstante, cuatro de ellos fueron detenidos dentro de la sede bancaria, rodeados por las autoridades.

En el sitio se desarrolló un operativo especial con presencia del CTI de la Fiscalía, unidades policiales y otros entes de seguridad, quienes acordonaron el área para contener la situación .