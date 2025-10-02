Finanzas, deudas de EPS, recertificación y mascotas en el hospital San Juan de Dios de Armenia

Armenia

Más de 60.000 millones de pesos es la cartera del hospital San Juan de Dios de Armenia el más importante del Quindío, las EPS que más adeudan son Nueva EPS y Asmet Salud.

La gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño indicó “el hospital hoy presenta una cartera bastante grande con las EPS por el no pago que ya es conocido por todos. Sin embargo, entramos en estrategias como austeridad en el gasto y otras estrategias importantes que impactan lo financiero, pero que resguardan a la institución sin afectar la prestación del servicio.

Seguimos gestionando el pago de la cartera, este pago que es bien necesario y urgente para nuestra institución. La segunda EPS que más le adeuda la institución es Asmet Salud, que le debe 17.000 millones de pesos y seguido a ello, pues están las otras más pequeñas como Sura Sanitas y Salud Total con un porcentaje menor.

¿Y de cuánto es la nueva EPS, la deuda? A hoy en 43.000 millones de pesos la deuda que tiene la nueva EPS con el Hospital San Juan de Dios.

Mascotas

El hospital San juan De Dios de Armenia avanza con su proyecto el poder sanador de las mascotas, donde permiten que perros acompañen los pacientes que están en UCI y ahora se preparan para que gatos y ponys también participen

Así lo confirmó la gerente del hospital Diana Carolina Castaño que manifestó que, con el ánimo de contribuir cada vez más a una atención humanizada, y a través de Panaca con mascotas entrenadas llega la perrita Moca a nuestra institución, una perrita llena de amor entrenada que llega con todos los protocolos de asepsia para no generar riesgo ni a la mascota ni a los pacientes y que llega a llenar de mucho amor en un momento tan angustiante como es estar en una unidad de cuidados intensivos.

Y agregó “la siguiente fase de este proyecto es con gatos y abordaje con ponys que lo queremos hacer a partir del próximo año, vamos midiendo cómo hacerlo. El abordaje con ponys iniciaría bajando a nuestros pacientes que puedan ser bajados en sillas de ruedas a áreas descubiertas y que se puedan interactuar con ellos, obviamente con la presencia del personal médico y de enfermería”

Recertificación

Es un logro grandísimo que se alcanza solamente con el compromiso de todos los colaboradores del hospital. Más de 1500 personas trabajan en el Hospital San Juan de Dios y son personas que se colocaron la camiseta de la alta calidad, el lunes, martes y miércoles pasado recibimos a Icontec.

Esta visita permitió que ellos observaran cómo estaba la institución en prestación de servicios, en infraestructura, en tecnología, en los protocolos y demás y logramos un concepto muy favorable para que la institución siga recertificada.

Estamos en este momento en la compra de las dos ambulancias para tenerlas ya en la institución finalizando este año, la compra de la unidad móvil de Banco de Sangre que también llegaría a nuestra institución en el mes de diciembre renovando el parque automotor.

La gerente agregó “Continuamos gestionando el resonador ante el Ministerio de Salud que ya tiene concepto favorable y estamos a la espera de que nos asignen recursos y por supuesto nuestro proyecto macro que de la construcción de la unidad pediátrica que está a espera de la firma por parte del ministro de salud de la resolución para la asignación de recursos.