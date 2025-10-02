Exconcejal de San Gil murió electrocutada en una zona rural de Santander

Bucaramanga

Un presunto accidente eléctrico cobró la vida de la exconcejal de San Gil, Marleny Vesga Becerra, quien se desempeñó en el cabildo municipal durante el periodo 2012–2015. La mujer falleció en la tarde de este miércoles en su finca, ubicada en la vereda Las Joyas, a un costado de la vía que conduce al aeropuerto Los Pozos.

De acuerdo con las primeras versiones, Marleny Vesga fue hallada sin signos vitales en el suelo, cerca de un cable de alta tensión que se encontraba suelto en el sector de las cocheras del predio.

Sin embargo, las autoridades confirmaron que esta hipótesis aún no ha sido plenamente verificada y realizan las indagaciones pertinentes para establecer cuáles fueron las causas del deceso.

Lea también: “Las señalizaciones no eran visibles”: madre de joven fallecido en Las Gachas, en Santander

Además de su trayectoria política, Marleny Vesga era reconocida en el municipio de San Gil como propietaria del almacén agropecuario La Granja de Pipe, negocio que llevaba el nombre de su padre, Luis Felipe Vesga.

Desde distintos sectores políticos y comunitarios han manifestado mensajes de solidaridad

“Nunca estaremos preparados para recibir estás noticias tan tristes y dolorosas , es triste despedir a familiares y amistades que se convierten en familia como lo fuiste tú mi querida Marleny Vesga Becerra. Hoy es un día amargo para tu familia y para cada uno de nosotros tus amigos. Duele el corazón al decirte adiós, duele saber que ya no podremos verle”, se lee en uno de los mensajes compartido en redes sociales por una de las personas allegadas a la exconcejal.

Podría interesarle: “Nos decían que era un operativo de fuerzas especiales”: víctima de robo en edificio de Bucaramanga

“Vuela alto mi marlencita querida, quedarán en nuestros recuerdos, los hermosos momentos que pudimos compartir tanto en lo laboral como en lo personal”, compartieron, lamentando la partida de la lideresa comunitaria de San Gil.