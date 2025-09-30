“Las señalizaciones no eran visibles”: madre de joven fallecido en Las Gachas, en Santander

Bucaramanga

La muerte de Yeiner Alexander Ochoa Vesga, un joven de 27 años, oriundo de Floridablanca, pero residente del barrio El Refugio de Piedecuesta, Santander, mantiene consternada a su familia y a la comunidad.

Su madre, Elizabeth Vesga, denunció que en el lugar del accidente (Las Gachas) en el municipio de Guadalupe, no había señalización adecuada que advirtiera del peligro.

“Las señalizaciones no eran visibles, estaban deterioradas y no se veían”, aseguró Elizabeth Vesga en diálogo con Caracol Radio, desmintiendo la versión oficial entregada por la Alcaldía de Guadalupe, que en un pronunciamiento afirmó que en el lugar sí había avisos.

Según la madre, las advertencias estaban en mal estado y no cumplían con su función de alertar sobre el peligro, lo que habría contribuido al trágico desenlace.

¿Quién era Yeiner Alexander Ochoa?

Yeiner Alexander, tenía 27 años, era el mayor de tres hermanos. Vivía en Piedecuesta, donde tenía un micromercado que abría diariamente, producto de su disciplina y esfuerzo, según relató su mamá Elizabeth Vesga, quien lo describió como un joven responsable, honesto, emprendedor y amante de los viajes y los paseos.

“Era el mejor hijo, el mejor hermano, tío, nieto, un muchacho trabajador, dedicado y muy querido por toda la familia, por todas las personas, mi hijo era lo mejor”, recordó con profunda tristeza su progenitora.

Familiares hicieron un llamado a las autoridades por la señalización del lugar

La madre de Alexander Ochoa, reiteró su petición a las autoridades municipales para que la muerte de su hijo no quede en el olvido y sirva de advertencia para corregir las falencias en la señalización a los turistas.

“Que por favor pongan buena señalización en ese hueco donde mi hijo se ahogó, para que no le pase a otros jóvenes lo que le pasó a él”, expresó entre lágrimas.

En redes sociales, vecinos y ciudadanos también han manifestado su inconformidad. Muchos coinciden en que los avisos no eran visibles y que desde hace tiempo se venían denunciando algunos los riesgos de ese sitio, que es bastante visitado por su atractivo natural.

Aunque la familia de Yeiner ya logró cubrir los gastos funerarios con la ayuda de allegados y de la comunidad en general, ante un llamado que habían informado, la madre insiste en que la verdadera justicia será que se tomen medidas concretas: señalizar de manera clara y reparar el hueco que hoy enluta a su hogar.