Docentes se movilizarán debido a la terminación del contrato entre FOMAG y Jersalud

Tunja

La terminación del contrato de prestación de servicios de salud entre el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y Jersalud dejó en alerta a más de 20 municipios de Boyacá.

La decisión fue adoptada luego de que, desde hace dos meses, la Fiduprevisora Nacional estableciera un nuevo manual tarifario que debía ser aceptado por los operadores de salud. Sin embargo, no se llegó a un acuerdo con Jersalud, lo que llevó a la suspensión del servicio.

Reacción inmediata en Boyacá

En diálogo con Caracol Radio, la tesorera de SINDIMAESTROS, Eladia Caicedo, explicó la magnitud del impacto:

“Jersalud tiene presencia en 20 municipios del departamento, pero en 9 de ellos operaba bajo la modalidad de capitación. El cierre de los servicios en la mañana de ayer generó un traumatismo enorme para el magisterio”, indicó.

Frente a esta situación, el FOMAG Departamental puso en marcha un plan de choque para garantizar la atención médica. En las horas de la tarde presentó un listado de nuevos oferentes, públicos y privados, que asumirán el servicio en los municipios más afectados, entre ellos Tunja, Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá.

Reactivación parcial de Jersalud

No obstante, en las últimas horas Jersalud reabrió temporalmente sus servicios. “La entidad habilitó nuevamente la atención desde mañana a las 8:00 de la mañana, de manera que los docentes que quieran permanecer allí podrán hacerlo.Sin embargo, si no se ajustan al manual tarifario, lo más seguro es que el contrato se dé por terminado definitivamente”, aclaró.

Lea también: La atención médica de los docentes boyacenses continuará garantizada por el FOMAG

Esto implica que, al menos de forma transitoria, los maestros tendrán la posibilidad de elegir entre continuar con Jersalud o acudir a los nuevos prestadores habilitados.

Movilización nacional del magisterio

El tema fue analizado en la Junta Nacional de FECODE, en la que participaron delegados de Boyacá. Allí se acordó convocar a un paro nacional de 24 horas, cuya fecha tentativa es el 30 de octubre.

“Queremos decirles a los maestros de Boyacá que estamos atentos a cada situación. Desde la Junta Directiva de SINDIMAESTROS velaremos por la vida y la salud de nuestros afiliados. Este es un derecho que no puede ser vulnerado”, recalco, en los próximos días se reunirán para definir como se realizará la manifestación en Boyacá.