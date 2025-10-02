Tres demandas tienen tambaleando el nombramiento del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre

Tres demandas tienen tambaleando el nombramiento del ministro Montealegre en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Los recursos fueron interpuestas por los ciudadanos Samuel Alejandro Ortiz Mancipe, Marco Adrián Artunduaga Gómez y Juan Manuel López Molina, quienes piden tumbar el decreto No. 0647 del 13 de junio por medio del cual se nombró a Luis Eduardo Montealegre Lynett como Ministro de Justicia y del Derecho.

Alegan que su designación incumplió la cuota de paridad de genero en el gabinete ministerial, tal como recientemente también alegó la Defensoría del pueblo.

Los tres demandantes han pedido que Montealegre sea suspendido provisionalmente del cargo, sin embargo, en una de las demandas el Tribunal no accedió a la medida cautelar de suspensión y a su vez decretó la acumulación de procesos.

Dio traslado al Consejo de Estado para que sea quien decida si suspendo o no provisionalmente del cargo al titular de la cartera de Justicia mientras se decide de fondo sobre la legalidad de su nombramiento.

"CONCEDER en el efecto devolutivo ante el Honorable Consejo de Estado, el recurso de apelación contra Auto del 23 de julio de 2025, únicamente en lo que tiene que ver con la solicitud de suspensión provisional de los actos administrativos demandados (...) REMITIR al Honorable Consejo de Estado, previas las constancias del caso, para los fines del trámite y resolución del recurso de apelación", se lee en uno de los fallos conocidos por Caracol Radio.