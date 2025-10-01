Ya están abiertas las inscripciones al Reinado Popular del Carnaval 2026: ¿cómo inscribirse?

¿Tienes entre 18 y 24 años, vives en un barrio de Barranquilla y sueñas con representar la cultura de tu comunidad en el Carnaval? Entonces esta noticia es para ti: desde este miércoles 1 de octubre están abiertas las inscripciones para el Reinado Popular del Carnaval de Barranquilla 2026.

El certamen, que año tras año destaca el liderazgo de las jóvenes barranquilleras y exalta la riqueza cultural de los barrios, estará recibiendo postulaciones hasta el 14 de octubre a través del sitio web oficial: 👉 www.carnavaldebarranquilla.org, en la sección de convocatorias.

¿Qué necesitas para participar?

Las aspirantes deben:

Diligenciar el formulario de inscripción en la página web.

Enviar un video de un minuto explicando por qué quieren ser Reina Popular 2026.

Presentar una propuesta cultural (en 4 diapositivas) que muestre cómo impulsarán las tradiciones del Carnaval en su comunidad.

Además, las participantes deben residir en el barrio que representarán, tener vocación social, y estar comprometidas con el rescate y la preservación del patrimonio cultural de la ciudad.

Más que un reinado, una experiencia transformadora

El Reinado Popular no es solo una competencia: es un proceso de formación en el que las jóvenes reciben talleres académicos, artísticos y sociales. Gracias a alianzas con la Fundación Carnaval Universitario, todas las candidatas acceden a becas educativas, fortaleciendo su crecimiento personal, profesional y comunitario.

Yuliana Rodríguez, actual Reina Popular del Carnaval 2025, lo resume así:

“Ser Reina Popular me brindó múltiples oportunidades. Me permitió crecer, formarme con herramientas para la vida, acceder a una especialización y seguir cumpliendo mis sueños”.

El Carnaval ya calienta motores

Con la apertura de esta convocatoria, se encienden oficialmente los motores del Carnaval de Barranquilla 2026, que se celebrará del 14 al 17 de febrero. El Reinado Popular será uno de los grandes protagonistas, visibilizando a las mujeres que son fuerza, voz y cultura en los barrios de la ciudad.