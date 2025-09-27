Mujeres en Norte de Santander no denuncian trata de personas por temor a grupos armados

Norte de Santander.

La Corporación Mujer, Denuncia y Muévete lanzó una alerta sobre la compleja situación de trata de personas en Norte de Santander, donde muchas víctimas se abstienen de denunciar por miedo a las represalias de grupos armados que controlan el territorio.

Mitchell Pacheco, psicóloga de la organización, explicó que la presencia de estos actores ilegales genera un ambiente de coerción que mantiene a las mujeres atrapadas en círculos de explotación.

“El entorno de la trata está siendo acarreado por los grupos armados, lo que coacciona a las víctimas a no salir de esos espacios ni denunciar”, aseguró.

La especialista recalcó la necesidad de fortalecer los entornos de confianza y protección, para que las mujeres puedan hablar sin temor a poner en riesgo sus vidas o las de sus familiares.

“Se requiere un acercamiento sensible y empático que garantice su integridad y motive a la denuncia”, enfatizó.

El fenómeno se agudiza en zonas de frontera, donde abundan pasos irregulares y asentamientos en condición de invasión, escenarios en los que la presencia de grupos ilegales favorece la captación y sometimiento de mujeres y niñas.

La Corporación advirtió que mientras persista este escenario de miedo y silencio, las víctimas continuarán invisibles y desprotegidas, sin acceso a la justicia ni a rutas efectivas de atención.