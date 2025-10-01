II Cumbre Internacional de Acción Contra la Trata de Persona en Cartagena: Conozca los invitados

Este jueves 2 de octubre Cartagena será sede de la II Cumbre Internacional de Acción Contra la Trata de Persona, prevista desde las 8:00 A.M. en el Centro de Convenciones Julio César Turbay.

Luego de un espacio para registro, el evento iniciará con las palabras del alcalde Dumek Turbay sobre las 8:30 de la mañana, posteriormente el Gobernador de Bolívar, Yamil Arana, se dirigirá al auditorio.

A las 9:00 está programada la intervención del Ministro del Interior, Armando Benedetti, y 15 minutos después el turno será para el Mayor General Carlos Triana, Director de la Policía Nacional.

Entre 9:30 – 9:45 AM tomará la palabra el Procurador Delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Néstor Osuna, quien dará paso a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, que estará en el atril entre 9:45 y 10:00 AM.

Posteriormente hablará Jarahn Hillsman, jefe adjunto de la misión de los Estados Unidos y de 10:15 a 10:30 de la mañana Iris Marín Ortiz, Defensora del Pueblo, tendrá también su discurso ante el público.

De 10:30 a 11:15 el panel se denomina “Explotación Sexual Infantil.

11:35 – 12:20 AM. PANEL 2: LA ALERTA DEL SUEÑO AMERICANO – TRATA DE PERSONAS TRASNACIONAL - Moderado por Vanessa de la Torre de Caracol Radio.

● Libertad en mi prisión: Video testimonio mujer privada de la libertad por red de trata de personas

● OIM - Dayan Eugenia Corrales, Coordinadora Unidad de Protección

● AECID - Borja Serrador, Responsable de Programas de la Cooperación Española en Colombia

● Renacer

● HSI - Angel Watch

12:20 – 1:05 PM. La ruta de víctima a sobreviviente. Rompiendo las cadenas del trauma. DR FISHER

1:05 – 2:20 PM LUNCH

2:20 – 3:05 PM. PANEL 3: BUENAS PRACTICAS CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y LA EXPLOTACION SEXUAL CON NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN ENTORNOS TURISTICOS - Moderado por Norma Constanza Peña Arango

● LATAM

● UNODC – DR: We Protect Children in Travel

● AIRBNB

● Blue Campaign HSI Cartagena

● secretaria de Turismo - Teremar Londoño

● Ministerio de Interior - Angélica María Palacios

● Paula Bolívar

3:05 – 3:50 PM. TESTIMONIOS SOBRE TRATA DE PERSONAS, CONVERSATORIO CON SOBREVIVIENTES - FUNDACIÓN VALIENTES - Moderado por Paula Bolívar