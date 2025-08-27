Veeduría de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz prepara su primera visita de campo

La Veeduría de las obras del aeropuerto Ernesto Cortissoz se prepara para realizar la primera visita de campo a los trabajos que se adelantan en la terminal aérea. Esta inspección se llevará a cabo una vez se surtan algunos procesos internos por parte de la Aeronáutica Civil.

El objetivo principal de esta visita será evidenciar el estado actual y el avance de las obras contratadas en el aeropuerto. Tras la inspección, la veeduría —conformada por gremios del departamento— emitirá un comunicado oficial en el que dará a conocer sus observaciones y conclusiones sobre el desarrollo del proyecto.

Héctor Carbonell, presidente de la seccional norte de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), se refirió a los próximos pasos.

“Tuvimos una nueva reunión de la veeduría con la nueva administración. El nuevo director nos acompañó, junto a un equipo importante de la Aeronáutica a nivel nacional. La principal conclusión de esta reunión es que realizaremos una visita de campo dentro de muy poco tiempo para revisar el avance del contrato”, dijo Carbonell.

“Seguir avanzando en el proyecto”

El líder gremial también destacó la importancia de mantener el ritmo de trabajo en el proyecto.

“Hemos sido muy directos con la Aeronáutica en relación con la importancia de seguir avanzando con este proyecto. Por eso, hemos solicitado una visita de campo para inspeccionar, desde la veeduría, cómo van los avances y en qué aspectos se puede mejorar o acelerar el proceso”, precisó.

Además, Carbonell resaltó que el cambio en la dirección regional y nacional de la Aeronáutica Civil es un factor a tener en cuenta.

“Considero que debemos esperar un poco mientras se organiza esta nueva etapa de la dirección que asume la Aeronáutica Civil Regional. También es importante tener en cuenta que actualmente hay un nuevo director nacional”, sostuvo.

Finalmente, el presidente de la CCI Seccional Norte enfatizó la importancia del seguimiento técnico que se hará en el aeropuerto: “En ese sentido, lo fundamental es que haremos una visita de campo al aeropuerto y, con base en esa inspección, emitiremos conceptos y juicios de valor sobre los avances que presenta la obra”, concluyó.