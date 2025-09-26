Barranquilla da un paso clave para tener centro de mantenimiento aeronáutico en el Cortissoz

Barranquilla podría convertirse en un punto estratégico para el mantenimiento, reparación y revisión de aeronaves en América Latina. Así lo reveló el alcalde distrital, Alejandro Char, tras una reunión en Nueva York con representantes de la firma inversora Seabury Capital Management (SCM) y SGI Aviation, dos actores clave en el desarrollo del proyecto MRO (Maintenance, Repair and Overhaul, por sus siglas en inglés).

El encuentro forma parte de los esfuerzos del Distrito para consolidar un centro especializado en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, una iniciativa que busca posicionar a la ciudad como un nodo clave en la industria aeronáutica regional.

“El sueño por tener un centro de mantenimiento, reparación y revisión aeronáutica en el aeropuerto Ernesto Cortissoz está cada vez más cerca”, afirmó el mandatario en su cuenta de X, destacando que la ubicación estratégica, el clima favorable, los costos competitivos y el capital humano de Barranquilla son factores que hacen atractivo el proyecto para inversionistas extranjeros.

Proyección: generación de empleo y atracción de aerolíneas

Según estimaciones preliminares, el centro MRO podría generar más de 500 empleos directos y 1.500 indirectos, impulsando sectores como logística, manufactura, tecnología, salud y educación.

Además del impacto laboral, el proyecto traería beneficios como la transferencia de tecnología certificada por organismos internacionales como la FAA (Estados Unidos) y EASA (Unión Europea), así como el fortalecimiento de la conectividad aérea de la ciudad.

“Este logro traerá para Barranquilla la generación de empleos bien remunerados, crecimiento de negocios locales, transferencia de tecnología y la llegada de más aerolíneas que nos elegirán para el mantenimiento de sus aviones”, señaló Char.

Conectividad estratégica y capacidad operativa

El aeropuerto Ernesto Cortissoz está ubicado a una hora del hub de las Américas en Panamá y a tres horas de Miami, dos de los principales centros de conexión aérea del continente. Actualmente, el terminal cuenta con 189 frecuencias semanales hacia las principales ciudades colombianas, así como vuelos directos a destinos como Panamá, Miami, Curazao y Fort Lauderdale.

Con el desarrollo del proyecto, se contempla ampliar la infraestructura del aeropuerto con:

Pista de aterrizaje de mayores dimensiones , adecuada para aeronaves de largo alcance

, adecuada para aeronaves de largo alcance 17 posiciones de parqueo , el doble de la capacidad actual de aeropuertos como Santa Marta y Cartagena

, el doble de la capacidad actual de aeropuertos como Santa Marta y Cartagena Incremento en el volumen de carga, consolidando a Ernesto Cortissoz como el cuarto aeropuerto colombiano en carga aérea

Un proyecto por fases

La creación del centro MRO y de una escuela de formación de mecánicos de aviación es parte de un acuerdo internacional firmado en marzo de este año por el alcalde Char. Esta alianza busca impulsar el desarrollo económico, educativo y tecnológico de la ciudad y la región Caribe.

El proyecto se desarrollará en dos fases: