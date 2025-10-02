Administración Trump realizará operativos migratorios en el Super Bowl con Bad Bunny en el show

El asesor especial en el Departamento de Seguridad Nacional, criticó a la NFL por fichar al cantante puertorriqueño para encabezar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, y aseguró que “no hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio” a los migrantes indocumentados en Estados Unidos. (Foto: Caracol Radio / Getty)

La administración de Trump aseguró que realizará controles migratorios durante el Super Bowl luego de que se reportara que el cantante puertorriqueño Bad Bunny fue elegido para realizar el concierto de medio tiempo.

El artista latino, ha sido crítico de las redadas migratorias de Trump y había cancelado su gira por Estados Unidos por esta razón.

Luego de que la NFL anunció que el cantante puertorriqueño Bad Bunny encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, un miembro clave de la administración de Donald Trump advirtió que agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) estarán presentes en el evento.

Corey Lewandowski, asesor especial en el Departamento de Seguridad Nacional, aseguró que el ICE llevará a cabo controles migratorios durante el partido en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California y afirmó que en Estados Unidos “no habrá ningún lugar donde los migrantes indocumentados puedan esconderse de las autoridades”.

“No hay ningún lugar donde se pueda brindar refugio a las personas que se encuentran en el país ilegalmente, ni en el Super Bowl ni en ningún otro lugar”, declaró Lewandowski en The Benny Johnson Show. El asesor no dio detalles sobre cómo se implementarían los controles, limitándose a afirmar que “serán en todas partes”.

Además, arremetió contra la NFL por elegir a Bad Bunny como figura principal del show. “Es una vergüenza que la NFL haya decidido elegir a una persona que odia tanto a América para que haga el show de medio tiempo. Hay muchos artistas y bandas fantásticas que pueden hacerlo, que nos unan y no que nos dividan”, dijo Lewandowski.

Bad Bunny, quien ha sido un crítico abierto de Trump, declaró recientemente que no incluirá a Estados Unidos en su gira 2025-2026 por temor a que el ICE realice redadas en los conciertos.