Mes de la Herencia Hispana en EE.UU. bajo amenaza: ICE prepara redadas en ciudades santuario

El presidente Donald Trump prepara el envío de Guardia Nacional y más agentes de ICE a ciudades santuario. Ante el clima político, varias localidades han comenzado a cancelar festivales latinos por temor a redadas. (Foto: Caracol Radio / Getty)

En las últimas horas, el presidente Donald Trump volvió a advertir sobre el despliegue de más efectivos de la Guardia Nacional y la ampliación de redadas migratorias de ICE en ciudades santuario como Chicago, Boston y Nueva York.

“Estamos determinando si vamos a Chicago o incluso a Nueva Orleans. Quizás vayamos a Luisiana. Nueva Orleans tiene un problema de crimen y nos tomará solo dos semanas arreglarlo, será incluso más fácil que lo que hicimos en Washington DC”, dijo Trump.

Gobernadores en alerta

El gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, advirtió que las redadas en Chicago podrían coincidir con las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana. Según el mandatario estatal, el objetivo es sembrar miedo entre las comunidades migrantes.

“Me desgarra informar que nos han dicho que ICE intentará interrumpir picnics comunitarios y desfiles pacíficos. Seamos claros: el terror y la crueldad son el objetivo, no la seguridad de quienes viven aquí”, señaló Pritzker.

Ciudades comienzan a cancelar festivales latinos

Washington DC

En la capital estadounidense, el tradicional Festival Salvadoreñísimo fue cancelado por primera vez en casi dos décadas. El evento, que reunía a miles de personas con música, comida y celebraciones culturales, fue suspendido para proteger a la comunidad. El área metropolitana de Washington DC alberga una de las mayores poblaciones salvadoreñas en Estados Unidos.

Louisiana

La ciudad de Kenner también decidió cancelar su Festival Hispano anual, una de las celebraciones más importantes para la comunidad local. Con cerca de 20.000 hispanos, un 30% de su población, Kenner concentra la mayor comunidad latina del estado.

“La ciudad ha decidido cancelar el festival, o como me gusta decir, pausarlo por este año”, explicó Valeria Kawas, coordinadora cultural y organizadora del evento.

Carolina del Norte

En Charlotte, los organizadores del Festival de la Herencia Hispana de las Carolinas suspendieron la edición 2025 por el mismo motivo. Normalmente reúne a más de 10.000 personas, pero los responsables dijeron que no podían arriesgarse a congregar a tantas familias bajo el temor de deportaciones.

“Si viera que nuestra comunidad está siendo atacada y que se llevan a gente, no podría vivir conmigo mismo”, confesó Rick Herrera, cofundador del festival.

Iowa

En el sureste de Iowa, la ciudad de Washington, con poco más de 7.000 habitantes, de los cuales un 11% son latinos, también decidió cancelar su celebración anual.

“Mucha gente en nuestra comunidad ha tenido miedo. Están cambiando tantas cosas que hemos decidido que es mejor mantener a nuestra comunidad segura”, señaló Sonia Leyva, presidenta y cofundadora de Latinos for Washington.