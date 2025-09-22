Cruces irregulares de Colombianos en EE.UU. se desploman a cifras de hace casi una década

Colombia es el cuarto país emisor de indocumentados a EE.UU. en lo corrido 2023 / Mario Tama

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos publicó su más reciente informe sobre las operaciones correspondientes a agosto de 2025. En general, los cruces fronterizos ilegales se mantuvieron en niveles históricamente bajos con 26.197 encuentros en total a nivel nacional, un 93 % por debajo del pico de la administración Biden, de más de 370.000.

Las autoridades fronterizas aseguraron que continúan con “cero liberaciones” bajo libertad condicional: en comparación con las 10.186 liberadas por la Patrulla Fronteriza bajo la administración Biden a lo largo de la frontera sur en agosto de 2024.

Los migrantes irregulares colombianos

De miles a apenas un centenar, desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, los cruces irregulares de colombianos cayeron a niveles no vistos en más de una década.

La migración irregular por parte de colombianos también continúan registrando un desplome en los cruces ilegales. En agosto de 2025 se registraron un total de 419 detenciones de colombianos en las fronteras de Estados Unidos.

Ahora bien, por primera vez los arrestos en la frontera norte con Canadá fueron casi iguales que las registradas en la frontera sur con México el mes pasado con 111 detenciones, una cifra mínima, cuando hace dos años superan los 9.000 arrestos en promedio mensuales.

Aumentan las capturas de colombianos en la frontera sur de EE.UU. / qian weizhong Ampliar

Caracol Radio tuvo acceso a los datos de CBP de la última década donde se pudo corroborar que Julio fue el mes con el menor número de detenciones de connacionales en las fronteras, especialmente en la frontera sur, donde se registraron solo 54 detenciones, alcanzando un promedio similar a los registrados hace una década.

Es una caída de 98% frente a agosto de 2023 (8.948) y de 99% frente a agosto de 2024 (6.004).

Entre 2022 y 2024, se vivió un boom migratorio sin precedentes: más de 125.000 a 159.000 colombianos por año fueron detenidos en la frontera sur.

Hoy, en el año fiscal 2025, hasta agosto, se cuentan 20.702 encuentros, muy por debajo de esos picos. Desde que el preside Trump anunció sus políticas de mano dura contra la migración irregulares, desde febrero de este año, 561 colombiano fueron detenidos en la frontera sur.

¿Fin del rebote migratorio?

Esto refleja que posiblemente el auge migratorio pareciera haber terminado, los flujos de colombianos se están desinflando a niveles similares a la última década.

En el año fiscal 2016 un total de 495 colombianos fueron detenidos en la frontera sur, justamente cuando comienza el primer gobierno de Trump. Desde ese entonces se refleja una tendencia a la baja de detenciones en la frontera sur y solo se registra un repunte en el año fiscal 2019 con 631 detenciones.

Fotografía cedida por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) donde aparecen inmigrantes indocumentados detenidos. EFE/ICE / ICE Ampliar

Estados Unidos registró un pico sin precedentes de detenciones de colombianos en el año fiscal 2021. Aquí convergen varios elementos: primero, la llegada de la administración Biden cuya política migratoria se percibe más flexible, la llegada del presidente Gustavo Petro al Palacio de Nariño, el primer mandatario de izquierda en la historia reciente de Colombia, y los efectos de la pandemia de Covid-19 en la economía de Colombia y el mundo.

En 2021 se registró la primera cifra en miles de detenciones en la frontera sur con 6.202, seguido de 125.172 en el año fiscal 2022. El mayor registro histórico de detenciones de colombianos en la frontera con México se registró en e años fiscal 2023 con 134.676 detenciones. Para el año fiscal 2024, se registra una pequeña disminución con 134.676 detenciones, cuando regresa a la contienda electoral el presidente republicano Donald Trump.

En 2025, la caída no responde a una emergencia sanitaria, sino a políticas migratorias más estrictas en Estados Unidos, cero liberaciones bajo parole, el incremento de detenciones dentro del país y el uso de inteligencia artificial entre as autoridades migratorias.

Colombia pasó de ser uno de los grupos migratorios con más crecimiento en la frontera a tener hoy cifras mínimas. Si la tendencia se mantiene, el año fiscal 2025 cerrará con cifras cercanas a las registradas antes del boom migratorio de 2022-2024, lo que marcaría un cambio radical en la dinámica de los cruces fronterizos de colombianos hacia Estados Unidos.

Inteligencia artificial y el control migratorio

Mientras disminuyen las detenciones en las fronteras por el desplome los cruces irregulares, dentro de Estados Unidos, aumentan las detenciones por parte de ICE con un promedio de 30.000 detenciones mensuales en comparación con las casi 1.000 que se registraron a principios de año.

Cámaras reconocimiento facial / Foto: Archivo Ampliar

Estas cifras continuarán aumentando, esto debido a que la administración Trump está expandiendo drásticamente el uso de inteligencia artificial en la aplicación de la ley migratoria, utilizando la tecnología no solo para rastrear a los migrantes, sino también para ayudar a determinar quiénes son objeto de deportación.

La administración está implementando algoritmos de inteligencia artificial para analizar una amplia gama de registros. Los funcionarios afirman que las herramientas pueden identificar posibles infracciones, priorizar pistas y orientar a los agentes sobre los siguientes pasos, acelerando procesos que antes dependían de revisiones manuales más lentas.