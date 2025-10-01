Formalizar a las empleadas domésticas es urgente e impostergable: Mintrabajo

El Gobierno nacional por intermedio del ministerio del Trabajo determinó acelerar la implementación de la reforma laboral con la formalización laboral de más de 1 millón 500 mil nuevos trabajadores.

El ministro del trabajo, Antonio Sanguino manifestó que de las “700.000 trabajadoras domésticas, 500.000 no están formalizadas; se obliga a que 440.000 personas de las plataformas de reparto cuenten con contrato laboral, prestaciones sociales y protección de riesgos laborales; dispone que las madres comunitarias y trabajadores de los jardines del ICBF sean formalizadas con un contrato laboral, entre 40.000 y 60.000 mil; implica la laboralización de 400.000 aprendices jóvenes que van a tener su primer empleo, el que será reconocido como experiencia laboral”.

Cuáles son los requisitos a la hora de contratar de manera formal a una empleada doméstica son los siguiente:

Formalizar un contrato laboral trabajo que especifique las condiciones laborales, incluyendo funciones, horarios, salario y beneficios.

También tendrá que inscribir el contrato en el Ministerio de Trabajo si la empleada tiene un salario igual o superior al mínimo.

Así mismo se tendrá que pagar un salario mínimo legal vigente, que se actualiza anualmente, el pago de auxilio de transporte, primas y cesantías.

En materia de seguridad social afiliar a la empleada a un sistema de salud, fondo de pensiones y afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales.

La empleada doméstica se le deberá respetar los días de descanso, normalmente un día a la semana. otorgar el derecho a vacaciones anuales y al finalizar el contrato realizar la liquidación correspondiente, incluyendo cesantías y otros beneficios de acuerdo con el ministerio del trabajo.

Por su parte, el exministro del Trabajo, Ángel Custodio Cabrera manifestó que en el caso de las empleadas domésticas se vienen formalizando de una manera gradual e indicó que este es un paso importante para garantizar su estabilidad en el país.

Según Camilo Cuervo, integrante del Colegio de Abogados del trabajo en Colombia, los trabajadores del servicio doméstico cuentan con un marco legal específico que regule su labor de manera particular.

Afirmó que estos trabajadores son considerados trabajadores comunes y, por ende, están amparados por la legislación laboral general, especialmente por el Código Sustantivo del Trabajo.

Cuervo explicó que esta situación responde a varias sentencias de la Corte Constitucional, las cuales han sido incorporadas a diversas normas y reformas al Código Sustantivo del Trabajo.