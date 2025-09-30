Candidatos al Consejo de Juventudes de Cereté renuncian por presunta estigmatización

Montería

Una preocupante situación se ha presentado en el municipio de Cereté, Córdoba, con la renuncia de varios candidatos al Consejo de Juventudes, quienes alegan haber sido víctimas de estigmatización a causa del lenguaje usado en su contra, un discurso que, según los jóvenes, incluso vincula a la institucionalidad.

La denuncia fue hecha por José David Ortega, defensor de derechos humanos en Córdoba, quien expresó su profunda inquietud por los hechos.

Los aspirantes decidieron abandonar su proceso ante el órgano electoral, motivados por un lenguaje que consideran inapropiado y descalificador. Aunque Ortega evitó entrar en detalles específicos sobre el contenido del discurso, confirmó que la causa es el ambiente hostil generado.

El defensor de derechos humanos aprovechó la situación para hacer un llamado urgente a “desescalar el lenguaje político” y priorizar las propuestas sobre los **improperios** en las campañas.

“Mi preocupación es que estas situaciones lo único que hacen es alimentar odios y se puede pasar a la violencia cuando a los líderes se les estigmatiza,” advirtió Ortega.

Liderazgos sociales amenazados

El líder recordó el contexto de riesgo que vive la región, señalando que en Córdoba existen al menos 80 líderes amenazados por diversos hechos.

Finalmente, instó a que en las próximas elecciones de juventudes, programadas para el mes de octubre, así como en las curules de paz de marzo del próximo año, no se ejerza presión armada ilegal ni política para garantizar un proceso democrático libre y seguro.

Un llamado a la garantía democrática

La renuncia de los jóvenes subraya la necesidad de un debate político respetuoso y se suma a las preocupaciones sobre las garantías para la participación de líderes en la región, donde la estigmatización puede tener consecuencias que trascienden el ámbito electoral, poniendo en riesgo la integridad de quienes aspiran a ejercer liderazgo social y político.