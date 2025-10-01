Gobernador no ha recibido terna para elegir alcalde de Bucaramanga: sí recibió acuerdo de coalición

Bucaramanga

El gobernador de Santander, Juvenal Diaz Mateus, aseguró que aún no ha recibido la terna para designar alcalde en Bucaramanga, lo que sí recibió fue el acuerdo de coalición por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

“La terna no la ha recibió todavía porque eso tiene un procedimiento, las cosas tienen que ser oficiales, es decir, yo no puedo bajar el acuerdo de coalición de WhatsApp de o de X o de Twitter, así como cuando se producen los fallos, yo tengo que esperar a que me notifiquen oficialmente, como pasó con el caso Bucaramanga, hasta que no llegó a la notificación oficial del Consejo de Estado, nosotros no pudimos proceder”, señaló el gobernador de Santander.

Lea también: “Nos decían que era un operativo de fuerzas especiales”: víctima de robo en edificio de Bucaramanga

El mandatario agregó que no es una procedimiento que se tome a la ligera, sino por el contrario se debe seguir el debido proceso.

“Lo mismo pasa con estos actos de un proceso para las elecciones atípicas. No es que que acá entonces Pedro Pérez tome el acuerdo de coalición, no, yo tengo que oficiarle a Registraduría Nacional del Estado Civil, la Registraduría me envía a mí el acuerdo de coalición, eso ya es algo oficial, yo lo recibí ayer, le pedí un concepto a jurídica para que me diga que tengo que hacer, a quien se lo envío, porque ahí tiene unos parágrafos”, precisó Juvenal Díaz Mateus.

Podría interesarle: “Las señalizaciones no eran visibles”: madre de joven fallecido en Las Gachas, en Santander

Una vez recibida la confirmación del acuerdo de coalición, los partidos tendrán diez días hábiles para presentar la terna y así el gobernador iniciar la revisión de las hojas de vida para hacer la designación del alcalde de Bucaramanga y sería después de eso, que se notifique al registrador para que se abran las inscripciones de candidatos durante 15 días y la campaña electoral de 30 días para las elecciones atípicas.

“Hay algo que para mí es confuso en cuanto a dos partidos que tienen que ponerse de acuerdo en uno de los integrantes de la terna, eso me lo debe entregar hoy e inmediatamente yo le envío al presidente del partido que corresponda para que él le oficie. Y de todo esto debe quedar trazabilidad porque todo lo demandan, le oficié a los partidos que tienen que poner miembros en la terna”, concluyó el mandatario de los santandereanos.