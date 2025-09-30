Champions League

🔴 EN VIVO Pafos Vs. Bayern Múnich: Siga el partido de Luis Díaz en Liga de Campeones

El colombiano quiere seguir sumando goles con el equipo alemán.

Bayern Múnich en su debut de la Champions League / Getty Images

Bayern Múnich en su debut de la Champions League / Getty Images / picture alliance

Juliana Sofía Ramírez Araque

Escucha la radioen directo

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad