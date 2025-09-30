Richard Ríos vivió una noche de terror en Champions: autogol en la derrota de Benfica ante Chelsea

La vuelta de José Mourinho a Stamford Bridge no pudo ser perfecta. Hubo ovación al portugués, cánticos en su honor, saludo y gestos de cariño del técnico luso, pero no victoria de su equipo. Ni empate siquiera. Un gol en propia puerta del colombiano Richard Ríos fue suficiente para que el Chelsea doblegara al Benfica (1-0) y amargara el regreso de Mourinho a su segunda casa.

Aclamado el portugués, donde ganó tres Premier League y construyó el primer Chelsea campeón de la era Roman Abramovich, tuvo que marcharse decepcionado con la actuación de su equipo, que fue a remolque desde un desafortunado gol en propia meta de Ríos a los 18 minutos.

En una jugada colectiva del Chelsea, Alejandro Garnacho recibió un cambio de orientación desde la banda derecha y buscó el centro de primeras. El colombiano se cruzó y en su intento de despeje perforó la portería de los lisboetas. Un instante de mala suerte que cambió el partido para el Benfica, al que terminaron de destrozar las paradas de Robert Sánchez.

El portero español salvó un disparo, con ayuda del palo, de Lukebakio, así como un mano a mano a Fredrik Aursnes.

En general, la defensa del Chelsea estuvo poco expeditiva, con el no muy seguro Badiashile, pero el Benfica estuvo desacertadísimo en el último tercio del campo y fue incapaz de hacer daño a una zaga a la que cualquier otro equipo la habría marcado.

Los aficionados del Benfica se mostraron muy molestos con sus jugadores, Enzo Fernández, que estuvo seis meses en Lisboa y dejó 121 millones en el banco cuando se fue a Londres en enero de 2023. La afición del equipo portugués no le perdonó la corta estancia y le lanzó botellas cuando este se dispuso a colgar un centro desde la esquina en la que estaban los lisboetas.

Richard Rios jugador de Benfica, anota en propia puerta ante Chelsea en la UEFA Champions League /Getty Images / Charlotte Wilson/Offside Ampliar

Los ‘Blues’ acabaron con un hombre menos por expulsión por doble amarilla de Joao Pedro, que entró en el minuto 61 y se las apañó para recibir dos amarillas en media hora.

El Benfica suma dos derrotas en dos encuentros, contra Qarabag y Chelsea, en la Liga de Campeones. Por otra parte, el equipo local venía de caer 3-1 ante Bayer Múnich.

Al equipo portugués le esperan seis compromisos, en los que deberá empezar a sumar de a tres si quiere tener un cupo en la siguiente fase de la competición europea. Se enfrentará a Newcastle, Leverkusen, Ajax, Napoli, Juventus y Real Madrid.