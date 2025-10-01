Secretario Restrepo insta al Congreso a una “revisión pausada” de las normas sobre manifestaciones

El Secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, abordó la problemática de la protesta social en la ciudad, señalando que el marco jurídico actual, específicamente el Decreto 003 de 2021, fue diseñado para aplacar una situación que se salió de control en su momento como lo fue el ‘Estallido Social’. Este marco, según Restrepo, tiene fallas estructurales en la protección de los derechos de quienes no participan en las protestas.

La Corte Constitucional ordenó al Congreso de la República regular estos derechos para proteger tanto a quienes protestan como a quienes no lo hacen. Sin embargo, el funcionario aseguró que esta obligación no ha sido cumplida, lo que deja a las autoridades policiales y civiles con límites claros que no responden a las expectativas de los ciudadanos.

Restrepo puso como ejemplo los bloqueos en las calles, las pintadas en las paredes y los actos agresivos en el espacio público. Cuestionó hasta qué punto la sociedad colombiana está dispuesta a aceptar estas acciones, sugiriendo que el debate debe comenzar por una reflexión personal sobre la disposición a tolerarlas. “La sociedad colombiana no ha discutido en su amplitud si quiere regular eso o no quiere regularlo o si está dispuesto a aceptarla, sino que se dejó en un limbo”, añadió.

En cuanto a los “gestores del orden”, Restrepo aclaró que no son policías, ni un cuerpo armada.

