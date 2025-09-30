Fuertes desmanes en Suba causaron alteraciones de orden público

La situación se presentó ayer en la noche del lunes 29 de septiembre en la localidad de Suba a la altura de la calle 144 con carrera 143 en el noroccidente de la ciudad, el inicio de la discusión se habría dado desde horas de la tarde.

Este hecho generó una serie de desmanes que desencadenó en una alteración del orden público, por lo que la UNDMO tuvo que llegar a este lugar para repeler los hechos violentos los disturbios, esto le dio paso a un enfrentamiento entre los habitantes del sector y la Policía Nacional.

Debido a esto, los habitantes del barrio a través de la red social X, difundieron videos en los que se ve la confrontación entre la fuerza pública y los residentes. En los diferentes videos, se ve a personas y comerciantes atacando con piedras y huyendo del lugar.

Por otra parte, se ve también a la fuerza pública haciendo presencia en las calles donde se generaron los disturbios, con gases lacrimógenos intentando controlar la situación.

#BOGOTÁ Alteraciones de orden público se registraron en el Barrio Suba Bilbao, al norte de la capital, luego de que la comunidad intentará linchar a un presunto violador de una menor de edad.



Unidades del UNDEMO de la policía Nacional hizo presencia en el lugar, para restablecer… pic.twitter.com/SCW9ev3YvN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 30, 2025

Las dos hipótesis de los hechos

Al parecer, hay dos versiones referentes al origen de esta situación de orden público:

La primera es que los desmanes empezaron con el intento de linchar a una familia que al parecer causaba constantes inconvenientes con los demás residentes del barrio Bilbao, lo que habría comenzado una discusión que terminó en los disturbios presentados.

La segunda hipótesis, es que, presuntamente se trataba de un caso de abuso sexual a una menor de edad en el barrio, lo que habría hecho comenzar un intento de linchamiento al aparente violador. Esto habría ascendido a la situación de los enfrentamientos entre la ciudadanía y la fuerza.

Por ahora, la policía no se ha pronunciado frente a los hechos. Hasta el momento, no se reportan personas heridas en la situación ocurrida, sin embargo, se ocasionaron varias afecciones a locales de comercio cercanos al lugar de los hechos.