Encapuchados en las protestas en el norte de Bogotá son “una trampa”, según Galán

El alcalde Bogotá, Carlos Fernando Galán, calificó como “una trampa” las acciones de encapuchados durante las protestas de este lunes 29 de septiembre en el norte de Bogotá.

Aunque la protesta por parte de estudiantes de la Universidad Pedagógica fue pacífica, algunos encapuchados rayaron paredes de residencias y comercios, algo que criticaron desde el Distrito.

“Lo que querían esos que estaban haciendo eso era por una trampa para presionar una actuación de la fuerza pública y de esa forma eventualmente tratar de inducir a una utilización indebida de la fuerza por parte de la fuerza pública”, aseguró Galán.

Asimismo, el mandatario indicó que se individualizarán los responsables de estos actos.

Cambios de la normativa de la protesta en Colombia

Por su parte, el secretario de Seguridad, César Restrepo, pidió al Congreso de la República estudiar la modificación de la normativa que regula las manifestaciones en el país.

“Estamos en mora en el país de hacer un marco regulatorio del derecho a la protesta y a la manifestación y el derecho a la reunión. Hacer garantizar mis derechos, valer mis derechos alzando la voz, no significa que me autorice a intimidar a otros ciudadanos, a ponerme por encima de los derechos de ellos, ni a afectarnos. Y ahí hay un vacío jurídico”, sostuvo Restrepo.

