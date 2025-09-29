Bogotá

Manifestantes vandalizaron paraderos en Bogotá

Las marchas se realizaron por parte del gremio estudiantil a la altura de la Universidad Pedagógica.

Foto: TransMilenio.

Karen Guerrero.

Colombia.

Durante aproximadamente 3 horas, la ciudad presentó movilizaciones que generaron afectaciones viales, paraderos vandalizados y desvíos en algunas rutas.

Las marchas iniciaron en la Calle 72 con Carrera 11, por lo que las rutas MC84, D81, M86 y M82, realizaron desvíos.

Balance emitido por TransMilenio:

  • Rutas afectadas: 7 servicios Duales y 8 servicios zonales.
  • Paraderos afectados / vandalizados: 4. Ubicados en la calle 72, carreras 7 y 9.
  • Buses vandalizados: 1.
  • Troncales con desvíos: Caracas y Autopista Norte.

Un funcionario de la Dirección de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, afirmó que estas movilizaciones son convocadas por todas las universidades del país para revisar cómo va la gestión de las solicitudes que han hecho las universidades públicas al gobierno.

Según lo informado por el funcionario, sobre las 7:00 pm, los voceros de las delegaciones, que, en este momento se encuentran adentro de la Universidad Pedagógica, saldrán a dar declaraciones.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno informó que, los estudiantes, también vandalizaron algunos edificios en la Calle 82, con Carrera 9.

