Manifestantes vandalizaron paraderos en Bogotá

Colombia.

Durante aproximadamente 3 horas, la ciudad presentó movilizaciones que generaron afectaciones viales, paraderos vandalizados y desvíos en algunas rutas.

Las marchas iniciaron en la Calle 72 con Carrera 11, por lo que las rutas MC84, D81, M86 y M82, realizaron desvíos.

Balance emitido por TransMilenio:

Rutas afectadas: 7 servicios Duales y 8 servicios zonales.

Paraderos afectados / vandalizados: 4. Ubicados en la calle 72, carreras 7 y 9.

Buses vandalizados: 1.

Troncales con desvíos: Caracas y Autopista Norte.

⏰ #TMAhora (2:59 p.m.)



📍Universidad Pedagógica



❌ Rutas afectadas:



🔘 7 servicios Duales.

🔵 8 servicios zonales.



🚏 Paraderos afectados: 4

🚍 Buses afectados: 1



Desde el Distrito respetamos el derecho a la protesta pacífica pero estamos en contra de actos vandálicos… pic.twitter.com/SgzORR7Pje — TransMilenio (@TransMilenio) September 29, 2025

Un funcionario de la Dirección de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, afirmó que estas movilizaciones son convocadas por todas las universidades del país para revisar cómo va la gestión de las solicitudes que han hecho las universidades públicas al gobierno.

Según lo informado por el funcionario, sobre las 7:00 pm, los voceros de las delegaciones, que, en este momento se encuentran adentro de la Universidad Pedagógica, saldrán a dar declaraciones.

Por su parte, la Secretaría de Gobierno informó que, los estudiantes, también vandalizaron algunos edificios en la Calle 82, con Carrera 9.

#BOGOTÁ| Los estudiantes que realizaron las marchas durante esta tarde, vandalizaron edificios en calle 82 con Carrera 9.



Según lo informado por la Dirección de Diálogo y Convivencia de la Secretaría de Gobierno, las movilizaciones son convocadas por todas las universidades del… pic.twitter.com/BI6pyWnlo9 — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) September 29, 2025