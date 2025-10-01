Quiénes son las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto que iban en la flotilla humanitaria a Gaza

En las últimas horas, alrededor de veinte embarcaciones de la marina israelí rodearon e interceptaron a las embarcaciones que hacen parte de la Flotilla Global Sumud cuando se encontraban a menos de 90 millas náuticas de su destino.

El objetivo de La Flotilla era llegar a Gaza para entregar ayuda humanitaria a la población que se encuentra en estado de hambruna por cuenta del bloqueo de Israel.

La delegación colombiana conformada por Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes estaban en el barco HIO, fueron detenidas por las fuerzas israelíes. Las dos activistas confirmaron por medio de un video que fue grabado en tiempo real que fueron retenidas por fuerzas israelíes, cuando las embarcaciones se disponían a llegar a las costas de Gaza.

Este es el video grabado en tiempo real por las colombianas al momento de ser retenidas:

ALERTA MÁXIMA 🚨‼️



La flotilla está siendo asediada por navíos militares sionistas en este instante.



Mensaje en tiempo real de nuestra compañera Luna🇨🇴, desde el barco HIO ⛵️🇵🇸

¿Quiénes son las mujeres retenidas?

Manuela Bedoya y Luna Barreto hacen parte del grupo de cuatro activistas colombianos que viajan en la flotilla.

Manuela Bedoya es una caleña integrante del Movimiento Global a Gaza, es lideresa en restitución de derechos a victimas del conflicto armado colombiano, fortalecimiento de procesos de memoria histórica, salud colectiva y construcción de paz.

Ha hecho parte de otras campañas como: la Caravana Humanitaria del Bajo Calima y Medio San Juan en 2023 y también ha estado en el Encuentro de víctimas y desplazados sobrevivientes al conflicto armado que realizó la Univalle en el año 2022.

Luna Barreto, por su parte, es educadora social y se denomina como ARTivista por la tierra y naciones indígenas. Usa el arte como herramienta terapéutica, especialmente con infancias palestinas en su proceso de sanación de las heridas del conflicto. A sus 24 años vive en el exilio en Jordania junto a su marido quien es palestino. Trabaja en un campo de refugiados y fue parte de la delegación colombiana que participó en la Marcha Global hacia Gaza.

Los objetivos de la misión humanitaria:

Romper el bloqueo ilegal e inhumano impuesto por “Israel” a la Franja de Gaza durante los últimos 16 años, privando a los Palestinos en Gaza de su derecho a la salud, la seguridad y la libertad de movimiento, entre otros DDHH fundamentales.

Informar sobre las condiciones insoportables que impone el bloqueo y el hecho de que este colosal sufrimiento humano es una catástrofe creada por decisiones políticas y militares de “Israel”

Condenar y denunciar la complicidad de gobiernos y actores globales al permitir el genocidio, y en particular del imperialismo norteamericano que durante varias décadas ha respaldado la violencia de “Israel” contra los Palestinos.

Mientras tanto en Colombia, tras confirmarse la detención de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto por las fuerzas israelíes, el Presidente Gustavo Petro ordenó la salida de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.