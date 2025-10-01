Tras confirmar la detención de las colombianas Manuela Bedoya y Luna Barreto, quienes fueron detenidas por las fuerzas israelíes durante la interceptación a las embarcaciones que llevan ayuda humanitaria a Gaza, el presidente Gustavo Petro ordenó la salida de toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.

El mandatario llamó la detención de las colombianas como "un nuevo crimen internacional de Netanyahu“, y denunció los hostigamientos a la Flotilla Global Sumud.

Hizo un llamado a la Cancillería para que eleve las denuncias necesarias, y pidió a los abogados internacionales, apoyar al país en este proceso y trabajar por la liberación de las colombianas, que estaban en actividades de solidaridad humana con Palestina.

¿Qué información hay sobre la Flotilla Global Sumud?

Los ocupantes de la Flotilla Global Sumud denunciaron interceptaciones por parte de las fuerzas de ocupación israelíes en aguas internacionales.

Uno de ellos es, Carlos de Barrón, quien a través de un video contó que la Flotilla ha sido sobrevolada por drones, y que estaban a punto de ser interceptados por fuerzas israelíes, y posteriormente detenidos.

La activista Sueca, Greta Thunberg, también denunció hostigamientos, y pidió a los gobiernos velar por la protección de sus tripulantes, que buscan llevar ayuda humanitaria a Gaza.