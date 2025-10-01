Israel detuvo a dos colombianas que integraban la Flotilla Global Sumud rumbo a Gaza

Al rededor de veinte embarcaciones de la marina Israelí rodearon e interceptaron hoy las embarcaciones que hacían parte de la Flotilla Global Sumud cuando se encontraban a menos de 90 millas naúticas de su destino.

La Flotilla pretendía llegar a Gaza para entregar ayuda a humanitara a la poblcación que se encuenbtra en estado de hambruna por cuenta del bloqueo de Israel.

La delegación colombiana que acompañaba la Flotilla confirmó que Manuela Bedoya y Luna Barreto, las integrantes colombianas que hacían parte del barco HIO, fueron detenidas por las fuerzas israelíes.

“Han sido detenidas por las fuerzas israelíes durante una misión pacífica y legal para entregar ayuda humanitaria a Caza, lo que significa una violación al derecho internacional y los Acuerdos de Ginebra”, asegura el movimiento colombiano.

“Esto que está cometiendo Israel es un crimen, es piratería, nos están secuestrando en aguas internacionales y desde luego no hay ninguna garantía”, aseguraron las integrantes colombianas de la Flotilla antes de ser detenidas.

De este modo, le piden al gobierno colombiano intervenir y demandan “la liberación inmediata de sus compañeras, su protección y retorno seguro”.

Convocan manifestaciones en las sedes de la ANDI

Ante la detención de las colombianas en aguas israelíes, los voceros de la delegación en Colombia convocaron manifestaciones pacificas en las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en todo el país.

“Reiteramos el llamado urgente a colectivos, movimientos estudiantiles, organizaciones y personas comprometidas con la causa palestina a movilizarnos masivamente hacia las sedes de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), entidad que sostiene vínculos con la misión económica de Israel en Colombia y el sector minero que legitima las relaciones comerciales con el estado sionista”, anunció el movimiento.

La organización que apoya el fin de la guerra en Gaza y terminar con el bloqueo israelí rasalta: “el mensaje es claro: Si bloquean la ayuda humanitaria, bloqueamos el flujo económico. Todos los ojos en Gaza. Nos vemos en las calles”.

Armada israelí confirma haber contactado con la flotilla y pedirle cambiar el rumbo

El Ministerio de Exteriores israelí confirmó que la Armada contactó con las embarcaciones de la flotilla Global Sumud y les ha pedido que desvíen el rumbo que llevan en dirección a la Franja de Gaza, según un comunicado.

“La Armada israelí se ha puesto en contacto con la flotilla Hamás-Sumud y les ha pedido que cambien de rumbo. Israel ha informado a la flotilla de que se está acercando a una zona de combate activa y violando un bloqueo naval legítimo”, detalla el texto del ministerio en X.

Poco después, las embarcaciones fueron interceptadas.