¿Por qué fue mencionada María Luisa Pedraza Canaria en la imputación de cargos al alcalde de Tunja?

Tunja

Los días 24 y 25 de septiembre se realizaron las audiencias de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra el alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov a quien la fiscalía investiga por los presuntos delitos de interés indebido en la celebración de contratos y amenazas a testigos.

A su secretaria de Contratación, Luz Mila Acevedo Galán y la exgestora social, Sara Catalina Pedraza Canaria les imputaron cargos por interés indebido en la celebración de contratos a propósito del escándalo que se desató luego que el abogado Juan Sebastián Ramírez García recibiera un jugoso contrato en la alcaldía a cambio de retirar la demanda de nulidad electoral que había presentado contra la elección del alcalde, Mikhail Krasnov en el Tribunal Administrativo de Boyacá.

Durante la diligencia, el fiscal de caso recordó cómo llegó a la gerencia de Ecovivienda, Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, dependencia de donde salió el contrato para el abogado Juan Sebastián Ramírez García y quien ahora es testigo de la fiscalía, luego de llegar a un principio de oportunidad. El fiscal mencionó que fue la mamá de la exgestora social, Sara Catalina Pedraza, la señora María Luisa Pedraza la que lo recomendó para llegar a ese puesto. María Luisa Pedraza es la nueva gestora social de Tunja.

“Se puede inferir razonablemente del interrogatorio de Eduardo Ernesto Camargo Rodríguez, quien fungía como gerente de Ecovivienda, quien nos manifiesta que él fue contactado por la mamá de Sara Catalina Pedraza, para ser gerente de Ecovivienda y nos manifiesta las reuniones que tuvo tanto la convocada por Sara Catalina, cómo la convoca por el alcalde el 3 de febrero 2024 en donde se concertó la vinculación de Juan Sebastián Ramírez como contraprestación al retiro de la demanda”.

El exgerente de Ecovivienda es ahora testigo de la fiscalía.

“Tenemos señor juez interrogatorio del 25 de mayo de 2025, suscrito por Eduardo Ernesto Camargo, quien está cobijado bajo la figura de principio de oportunidad en la modalidad de renuncia, ya que nos va a servir como testigo de cargo en dos procesos”.

En entrevista del 31 de julio en Caracol Radio, María Luisa Pedraza Canaria negó cualquier tipo de injerencia en Ecovivienda u otra dependencia de la alcaldía de Tunja.

A la pregunta si era funcionaria o contratista de Ecovivienda, respondió, “yo nunca he sido funcionaria o contratista de Ecovivienda, de otra parte, sí”.