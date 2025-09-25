Abogado de Sara Catalina afirma que no hay pruebas que la vinculen al contrato de Sebastián Ramírez

en el contrato suscrito por Sebastián Ramírez, pieza central del caso, no figura la firma de Sara Catalina

Tunja

“No existen elementos materiales probatorios que permitan inferir autoría o participación de mi defendida en los hechos investigados”, aseguró el abogado David Fajardo, defensor de la exgestora social de Tunja, Sara Catalina, durante la audiencia en la que la Fiscalía solicitó medida de aseguramiento en su contra.

El abogado enfatizó que, en el contrato suscrito por Sebastián Ramírez, pieza central del caso, no figura la firma de Sara Catalina, lo que descarta cualquier participación en la celebración del mismo. “La Fiscalía basó sus señalamientos en actuaciones del alcalde Mikhail Krasnov y de la funcionaria Luz Mila Acevedo, pero no presentó pruebas concretas que comprometan a mi representada”, agregó.

Fajardo también señaló que los testimonios y comunicaciones electrónicas aportados por el ente acusador solo mencionan a terceros, sin vinculación directa con la exgestora social.

Además, destacó que su defendida tiene arraigo en Tunja, domicilio conocido, vínculos familiares y se encuentra adelantando estudios de maestría, lo que garantiza su permanencia en el proceso. Por ello, consideró desproporcionada la medida solicitada de prohibirle salir del país y propuso, en caso de ser necesario, que únicamente se le imponga la obligación de presentarse periódicamente ante las autoridades judiciales.

Con estos argumentos, la defensa pidió al juez de control de garantías negar la medida de aseguramiento y salvaguardar los derechos fundamentales de Sara Catalina.