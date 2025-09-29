Guns N’ Roses en Bogotá 2025: concierto en Vive Claro sigue sin autorización oficial

Colombia

La realización del concierto de Guns N’ Roses en Bogotá continúa en incertidumbre. El Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER) confirmó que hasta el momento no se han otorgado los permisos para el espectáculo programado este fin de semana en el escenario Vive Claro.

De acuerdo con la entidad, la documentación necesaria se radicó apenas el viernes pasado en el Sistema Único de Gestión de Aglomeraciones (SUGA), y por ahora se encuentra en proceso de revisión técnica y administrativa.

Evaluación independiente

El director del IDIGER señaló que cada evento, incluso si se lleva a cabo en el mismo escenario, requiere una evaluación particular:

Cada concierto tiene condiciones logísticas y de montaje diferentes.

La autorización depende de que los organizadores entreguen la información completa y dentro de los plazos establecidos.

No existe aprobación automática, aun cuando ya se hayan realizado otros espectáculos en el lugar.

Antecedentes en el Vive Claro

El escenario Vive Claro, ubicado en la calle 26, ha enfrentado cuestionamientos desde su inauguración:

Las primeras presentaciones estuvieron marcadas por quejas sobre ruido, graderías y posibles afectaciones ambientales.

Mientras conciertos como el de Green Day se desarrollaron sin contratiempos, el de Kendrick Lamar fue cancelado por problemas en la gestión documental ante el IDIGER.

Esa cancelación encendió las alertas sobre la organización de futuros shows en el recinto. Ahora, el turno es para Guns N’ Roses, cuyo esperado concierto depende de la decisión que adopten las autoridades en las próximas horas.