Política fiscal e informalidad: David Luna, Mauricio Cárdenas, Efraín Cepeda y Mauricio Lizcano

En el 5X20 de Hora20 los precandidatos a la presidencia hablaron de sus propuestas en materia económica, soluciones al déficit fiscal y a la informalidad laboral. Mauricio Cárdenas propuso realizar un ajuste en el gasto público, acabar con las órdenes de prestación de servicio, eliminar entidades como el Ministerio de la Igualdad y otros fondos que han generado burocracia. En términos de empleo, planteó la importancia de reducir costos de contratación, eliminar cargos adicionales a trabajadores del campo, como el aporte a cajas de compensación, facilitar el ingreso a la formalidad vía régimen simple de tributación y facilitar el acceso a pensión.

David Luna lanzó una propuesta económica en cuatro frentes: ahorro sin nuevos impuestos, reactivación de sectores estratégicos, IA contra la evasión, turismo en zonas específicas y biotecnología. Rescató que el país no tiene espacio fiscal para una tributaria, pero que vía ahorro, focalización de subsidios, reducción de órdenes de prestación de servicios y la eliminación de competencias duplicadas el país podrá ahorrar hasta $50 billones. En sectores como biotecnología, señaló que el país tiene un potencial de $200 billones de pesos. Sobre el empleo e informalidad, manifestó que realizará un trabajo contra el gota gota, y una estrategia que se basa en cotización, registro, empleo, crédito y emprendimiento.

El exministro Mauricio Lizano propuso un recorte de 2 puntos del PIB. Para llevar a cabo ese plan, habló de un recorte inicial de $18 billones, que viene de recorte en prestación de servicios, duplicidad de funciones, eliminación de fondos, ministerios y focalización de subsidios. Además, dijo que su meta de crecimiento económico será de 3,5 puntos del PIB con el propósito de renegociar la deuda. Sobre informalidad, habló de impulsar programas en formación que respondan a las necesidades laborales, así como una política laboral diferencial entre jóvenes, mujeres y ruralidad.

Por su parte, Efraín Cepeda y concentró su propuesta en un plan de inversión privada, ajuste fiscal y seguridad ciudadana, lograr crecer 5 puntos del PIB sostenido, con lo cual, ofrece atraer inversión, contratos con estabilidad jurídica y ofrecer confianza a las empresas. También planteó la importancia de retomar proyectos de infraestructura, vías 4 y 5G, trabajar en soberanía energética a través de sostenibilidad ambiental y viabilidad financiera y el retorno a las alianzas público-privadas. Para enfrentar la informalidad, habló de capacitación y financiación, capacitación por parte del SENA con programas profundos donde se capacite en asistencia técnica y financiación vía créditos y simplificación de trámites.