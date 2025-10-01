Ahorro, reactivación, IA contra evasión, turismo y biotecnología: el plan económico de David Luna
En el gran conversatorio que adelanta Hora 20, estuvo David Luna, candidato a la presidencia, hablando de su plan económico para 2026
En el gran conversatorio que realizad Hora 20, habló el precandidato presidencial, David Luna, por el partido Sí hay un camino. Comentó su plan económico en el que destacó varios puntos a tener en cuenta, entre ellos: Ahorro, reactivación, IA contra evasión, turismo y biotecnología.
Noticia en desarrollo