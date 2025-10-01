Inversión privada, ajuste fiscal y seguridad ciudadana: el plan económico que propone Efraín Cepeda

El precandidato presidencial Efraín Cepeda planteó que Colombia necesita con urgencia un crecimiento económico más acelerado, al menos cinco puntos adicionales en el PIB, lo que permitiría trazar una ruta sólida para superar el déficit fiscal y, al mismo tiempo, combatir la pobreza y la exclusión social que afectan a millones de familias.

Inversión privada como motor de desarrollo

Cepeda subrayó que una de sus prioridades será reconquistar la confianza del sector privado, al que considera pieza clave para dinamizar la economía. Recordó que el actual gobierno ha mostrado un “desprecio” hacia este tipo de inversión, reflejado, según él, en la desaparición de programas como los subsidios de vivienda de interés social, lo que ha frenado oportunidades para los hogares más vulnerables.

“El camino es claro: la inversión privada, articulada con el sector público, puede aumentar su participación en la economía, pasando del 17 % al 25 % del Producto Interno Bruto (PIB). Con reglas claras y estables, es posible recuperar la dinámica perdida”, aseguró el dirigente.

Para lograrlo, insistió en que se requiere estabilidad jurídica, con contratos a largo plazo , mínimo de diez años que brinden confianza a los inversionistas y eliminen la incertidumbre actual. Sobre la transición energética, Cepeda afirmó que Colombia debe avanzar hacia un modelo que garantice la soberanía energética, pero sin poner en riesgo la sostenibilidad financiera ni el equilibrio ambiental.

Ajuste fiscal y reducción del Estado

En materia fiscal, Cepeda fue enfático en que su propuesta no contempla una nueva reforma tributaria. Para él, la salida está en un ajuste integral del gasto público que permita aliviar la carga del servicio de la deuda y retomar la senda de la regla fiscal.

“Colombia tiene hoy un Estado sobredimensionado, con más de 500 mil órdenes de prestación de servicios adicionales que no cumplen funciones claras y que se pagan con los impuestos de todos. Es necesario eliminar estos gastos discrecionales y dar paso a la formalidad empresarial”, afirmó.

Seguridad ciudadana y presencia del Estado

En el terreno de la seguridad, Cepeda advirtió que más de 400 poblaciones permanecen bajo el control de grupos ilegales, sin presencia real del Estado. Frente a ello, propuso un fortalecimiento de la Fuerza Pública, con mayor capacidad de acción y estrategias que devuelvan la tranquilidad a las comunidades.

El precandidato concluyó que, con estos tres puntos mencionados con de medidas que combine crecimiento económico sostenido, disciplina fiscal, impulso a la inversión privada y fortalecimiento de la seguridad, Colombia puede superar sus actuales desafíos sin necesidad de aprobar una nueva reforma tributaria.

“Es posible alcanzar estabilidad y prosperidad sin seguir cargando a los colombianos con más impuestos. La clave está en el crecimiento económico, la eficiencia del gasto y el compromiso del sector privado”, enfatizó.

