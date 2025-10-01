Hay que recortar 2 puntos del PIB: Mauricio Lizcano sobre su política fiscal

Hora 20Hora 20

En el gran conversatorio de 5x20 de Hora 20, estuvo Mauricio Lizcano, candidato a la presidencia 2026, y habló sobre lo que haría con su política fiscal

Adriana Bibiana Mejía

En el gran conversatorio de Hora 20, habló el candidato a la presidencia, Mauricio Lizcano, candidato a la presidencia 2026, y habló sobre los recortes que le haría al gasto, mencionando varios puntos claves, entre ellas, una de sus propuestas más importantes: los ingresos en el PIB.

Asimismo, dejó en claro que en este gobierno han existido gastos innecesarios o extremistas, como lo es el Ministerio de la Igualdad, el cual, él propuso eliminar por los sobre costos que representaba.

Por otro lado, un asunto que realmente le preocupaba a Lizcano, era la deuda que tiene Colombia y los gastos que se estaban haciendo en la actualidad.

