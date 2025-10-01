Mujer de La Candelaria pide ayuda al alcalde para no perder el refugio de 42 animales rescatados

Colombia

Desde hace 14 años, Luz Marina Cuña y su esposo dedican su vida al rescate de animales en situación de calle. En su casa del centro de Bogotá, que funciona como hogar de paso bajo el nombre de Fundación Luzma Peluditos, cuidan actualmente a 37 perros y 5 gatos.

Sin embargo, la vivienda que arriendan fue solicitada por el propietario y, según cuenta, deberá entregarla en enero. “Estoy pagando 500 mil pesos de arriendo, pero el señor ya me pidió la casa. No sé a dónde llevar a mis animales y por eso le pido al alcalde Carlos Fernando Galán que me reubique en un lote o en una casa donde pueda seguir pagando, pero que no me dejen sola”, aseguró Cuña en diálogo con este medio.

La mujer afirma que ha pedido ayuda a la Alcaldía Local de La Candelaria, pero que no ha recibido soluciones efectivas. “Me ofrecieron comida y vacunas, pero hasta ahora no me han dado nada. Yo no voy a abandonar a mis perros en la calle”, agregó.

Respuesta de las autoridades

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) confirmó que atendió la solicitud de la rescatista con una visita integral. Según el informe, se realizó una brigada médica veterinaria, acompañamiento psicosocial y toma de fotografías para promover adopciones. Además, se programaron esterilizaciones pendientes y se garantizó un proceso de seguimiento.

Por su parte, la alcaldesa local de La Candelaria, Angélica Angarita, aseguró que sí se han brindado apoyos. “Hemos entregado alimento, gestionado una donación de 500 mil pesos para cubrir procedimientos médicos, acompañado procesos de adopción y adelantado asesoría jurídica para ampliar el plazo de uso del predio”, afirmó.

Angarita añadió que se prepara un festival solidario para recolectar donaciones a favor de hogares de paso como el de Luz Marina. “Queremos reiterar que seguimos desplegando las acciones posibles dentro de nuestra competencia legal y contractual”, puntualizó.

Lo que viene

Aunque la rescatista insiste en que no ha recibido la ayuda prometida, las autoridades aseguran que el acompañamiento continúa. El futuro de los animales depende ahora de lograr una solución de reubicación que permita que la fundación siga funcionando.

“Los animales no tienen la culpa de los errores de los humanos. Ellos solo saben dar amor, por eso no los voy a abandonar”, concluyó Luz Marina.