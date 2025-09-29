Lunes 29 de septiembre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Después de 13 días sin homicidios en el Quindío, el fin de semana se registraron dos asesinatos en los municipios de Quimbaya y Calarcá, y una muerte por establecer en el municipio de Calarcá

El último hecho se registró ayer domingo 28 de septiembre donde un ataque sicarial con arma de fuego dejo como saldo un muerto y un herido en Calarcá, el caso judicial se presentó en la carrera 21 con calle 38 de la villa del cacique

La víctima fue identificada como Jorge Iván Arias Quiroga de 55 años de edad, en el mismo ataque sicarial el hijo del asesinado resultó lesionado y fue trasladado a centro asistencial para atención médica.

Este ciudadano herido según la policía presenta anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por los delitos de homicidio en el año 2017, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes 2020 y concierto para delinquir en el año 2021.

Mientras que, Como Luis Alfonso García de 60 años de edad, fue identificada la persona que el sábado 27 de septiembre del 2025, murió a causa de diferentes lesiones con arma de fuego en el sector rural del municipio de Quimbaya.

El hecho se presentó sobre las 12:58 horas en la vereda La Unión, donde esta persona se encuentra hablando con dos ciudadanos y posterior a ello, el parrillero de la motocicleta desenfunda un arma de fuego impactando en varias ocasiones a la víctima huyendo del lugar, el ataque sicarial quedó grabado en videos de cámaras de seguridad

Es de anotar que la víctima registra 11 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, desde el año 2010 al 2024.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades además investigan la muerte de un hombre cuyo cuerpo sin vida fue hallado en zona rural de Calarcá con una herida con arma blanca, pero será medicina legal la que determine las causas de la muerte.

La policía del Quindío también reporto la captura de tres personas en el corregimiento de Barcelona y el municipio de La Tebaida sindicada de homicidio.

El primer hecho se ejecutó en el barrio Ancizar López corregimiento de Barcelona, allí capturaron un hombre de 28 años de edad responsable de la muerte de Luis Elibardo Dagua Conda, líder social, defensor de derechos humanos, fundador del programa adulto mayor certificado por la ONU. Hechos ocurridos el 16/07/2018 en el corregimiento El Palo en Caloto – Cauca; esta persona se encuentra para cumplir condena de 38 años.

El segundo hecho se llevó a cabo en los barrios Oasis de Vida y Guayacanes en La Tebaida, donde fueron capturados 02 hombres de 20 y 31 años de edad, quienes serían los responsables de la muerte del señor Fabián García Grajales por impactos de proyectil con arma de fuego, hechos ocurridos el 27 de marzo del 2025 en el barrio Nueva Tebaida.

Los capturados presentan anotaciones en SPOA por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes, lesiones personas, daño en bien ajeno y hurto; Por consiguiente, los capturados fueron dejadas a disposición de la Fiscalía General de la Nación para cumplir condena en establecimiento carcelario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Circasia en el Quindío lanzaron el plan de la cosecha cafetera en ese departamento para este segundo semestre del año que se espera le deje a la región más de 150 mil millones de pesos en ingresos.

En un acto conjunto entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Alcaldía de Circasia y el Comité de Cafeteros del Quindío, se llevó a cabo la oficialización del Segundo Plan Cosecha 2025 en el mirador Alto de la Cruz en el municipio de Circasia.

El director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez Arenas, informó que para esta segunda cosecha del año se proyecta una producción de 8 millones de kilos de café pergamino seco.

Durante este segundo semestre, los municipios con mayor concentración de producción serán Quimbaya, Filandia, Circasia, Montenegro, Armenia y La Tebaida.

El comandante del Departamento de Policía del Quindío, coronel Luis Fernando Atuesta Zárate informó “Se han dispuesto más de 150 uniformados para reforzar el trabajo de los carabineros en las zonas rurales, con el propósito de garantizar la seguridad de los caficultores y recolectores durante la temporada de cosecha”

Trabajo si hay, en el departamento del Quindío se necesitan 7000 recolectores de café para la cosecha de este segundo semestre de año que se extenderá hasta finales de noviembre

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío implementan campaña para contrarrestar hurto a motos, los policías de civil aprovechan el factor de oportunidad para generar conciencia

Y es que una de las problemáticas en el hurto a motocicletas tiene que ver con el factor de oportunidad por parte de los conductores por eso las autoridades implementan campañas pedagógicas.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del departamento dio a conocer que han desarrollado la actividad en municipios como Montenegro donde se han generado más casos de este hecho delictivo.

Explicó que la estrategia está relacionada con que los uniformados de civil se llevaban las motocicletas que estaban en vía pública y ni siquiera tuvieron la necesidad de encenderlas sino haladas.

Resaltó que lo complejo es que nadie dijo nada, es decir, no les genera alerta este tipo de situaciones que deberían ser denunciadas oportunamente a las autoridades.

Manifestó que después de unas horas los propietarios reportaban el hurto y es ahí donde los uniformados realizan el llamado a no dar papaya para evitar el hurto de los vehículos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Maicol José López Román de 20 años de edad fue identificado el motociclista que murió en el accidente de tránsito que se registró el viernes 26 de septiembre en la vía que comunica a La Tebaida con el Valle del Cauca tras chocar contra un tracto camión

Con una amplia participación de comerciantes, empresarios y residentes del sector del coliseo del café se llevó a cabo la reunión liderada por la cámara de comercio con la alcaldía de Armenia frente a las afectaciones económicas que representará la obra del deprimido de bomberos al norte de la ciudad

El alcalde de Armenia, James Padilla García ratificó que las obras de la ciudad se construyen de la mano de la comunidad y explicó que el plan de salvaguarda que ya cuenta con 2 mil millones de pesos incluidos en el presupuesto de 2026, así como la presentación al concejo municipio del proyecto para exoneración del 100 % en el impuesto de Industria y Comercio para los años 2026 y 2027, al que accederán los directamente afectados.

Además de la disposición de los $2.000 millones para el plan, con posibilidades de ampliación, el mandatario local anunció la presentación de un proyecto de acuerdo al concejo municipal, que establezca la exoneración del 100 % en el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) a los contribuyentes ubicados en la zona, para los periodos gravables 2026 y 2027.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Corporación Autónoma Regional del Quindío entregó un balance altamente positivo de la jornada del Día sin Carro y sin Moto realizada el pasado 25 de septiembre en Armenia, correspondiente al segundo día de este tipo en la actual vigencia.

El director general encargado de la CRQ, Juan Esteban Cortés Orozco, señaló que de acuerdo con las estaciones fijas de monitoreo ambiental, se registraron disminuciones en la emisión de gases contaminantes, en algunos casos superiores al 65 %.

Además, en los cinco puntos de control (Portal del Quindío, Parque Fundadores, Centro Administrativo Municipal, Plaza de Bolívar y otros sectores) se identificaron reducciones en la contaminación auditiva que oscilaron entre el 1.8 % y el 18.2 %, según la zona evaluada.

En el Quindío, una mujer que padece una grave enfermedad solicitará que se aplique la eutanasia porque no soporta los dolores y la mala prestación del servicio de sanidad de la Policía.

La historia es de Estela Gómez Ángel, que vive en el barrio Bosques de Pinares al sur de Armenia y es usuaria del sistema de salud de la policía y ella narró lo que está viviendo y porque decidió solicitar la muerte asistida.

La mujer relató “lo que pasa es que yo voy para 3 años padeciendo una enfermedad en la cual llevo 17 meses de operada en Bogotá, me hicieron una cirugía y tengo que estar viajando a Bogotá, y tengo que estar tomando glucerna porque he rebajado 32 kg de peso”

Y agregó “por eso tomo la decisión de solicitar la eutanasia porque estoy incomodando mi familia y aparte de eso los dolores que yo siento no los sienten en sanidad, cuando yo voy y me quedo las horas allá esperando que me autoricen lo procedimientos, desde febrero que me mandaron una gammagrafía pulmonar con perfusión y ventilación, pero no ha sido posible que agende la cita para el procedimiento”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

No paran las dificultades para los usuarios de la Nueva EPS en el Quindío, con un plantón exigen garantías en la atención

Cada vez es más complejo el panorama de salud para los usuarios con la EPS de mayor cobertura en el departamento, precisamente realizaron un plantón en las instalaciones de IDIME en inmediaciones del coliseo del café de Armenia exigiendo mayores garantías.

Uno de los afectados es Jaime Guerrero quien es afiliado a la Nueva EPS y señaló que es muy difícil la situación porque no le entregan los medicamentos por lo que ha tenido que comprarlos lo que genera una afectación económica bastante grande.

Relató que su hijo tiene dificultades mentales por lo que requiere medicina para su respectivo tratamiento, sin embargo, hace cuatro meses no se los brindan y en su caso padece de diabetes y hace siete meses no le otorgan las tirillas que son clave para medirse la glucosa puesto que una descompensación podría ser muy difícil para su salud.

El Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios de Armenia finalizó el proceso para lograr que en dos o tres meses ICONTEC otorgue la recertificación, un proceso riguroso que le permitirá consolidar los procesos que allí se adelantan.

Cabe recordar que para el año 2021 la institución en salud recibió la certificación en alta calidad, convirtiéndose en el primer hospital de la región en alcanzar esta categoría, además para la vigencia 2025 se consolidó como hospital universitario, reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Prosperidad Social iniciará mañana martes 30 de septiembre la entrega de la transferencia correspondiente al noveno ciclo de Colombia Mayor en el Quindío, un programa dirigido a personas mayores en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Mañana comenzará a realizar la transferencia a los beneficiarios que la reciben por transacción bancaria. Para aquellos beneficiarios que reciben los recursos a través de la modalidad de giro, el proceso comenzará el 2 de octubre.

La gerente regional de Prosperidad Social regional Quindío, Luz Elena Forero Sierra afirma que, “Con esta inversión de más de 3.000 millones de pesos estamos fortaleciendo la atención y el bienestar de 23.167 adultos mayores en el Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Buena Noticia, en Armenia se inauguró una moderna clínica veterinaria donde no solo los estudiantes de medicina veterinaria harán sus prácticas, sino que además brindará servicios de salud para las mascotas a bajo costo.

La universidad La Gran Colombia seccional Armenia inauguró la clínica veterinaria UGC+ Pet Lovers ubicada en la calle 4 #13-30 antes de los puentes de la segunda en la capital del Quindío.

La rectora de la Gran Colombia Viviana Vélez indicó “este proyecto es una alianza con la clínica del eje, Hospital Veterinario del Eje y Universidad La Gran Colombia para que esta clínica sirva como escenario de formación para los estudiantes.

En deportes, El boxeo quindiano cerró con broche de oro su participación en el Campeonato Nacional Juvenil realizado en Montería, Córdoba. La delegación consiguió dos preseas doradas gracias a las actuaciones de Andrés Rodríguez y Danna Pérez, además de una medalla de plata conquistada por Sara Sofía García Cano.

También fue exitosa la participación del Quindío en el Campeonato Nacional de Atletismo, categoría sub-20, en Bogotá, donde la atleta quindiana Valeria Sofía George López ganó dos medallas de oro en salto alto y en 100 metros vallas, y además fue seleccionada por la Federación Colombiana de Atletismo, para integrar la selección de Colombia que participará en el Campeonato Panamericano que se cumplirá del 3 al 7 de octubre en Bogotá

Mientras que, en el fútbol de Salón, las chicas de Caciques del Quindío perdieron el partido de ida de la semifinal de la liga nacional femenina de fútbol salón por marcador de 4 a 3 ante Heroínas en Boyacá, el partido de vuelta será el 4 de octubre en el coliseo de Circasia.

En la rama masculina Caciques del Quindío A terminó la fase regular de la liga derrotando 7 a 0 a Tusa de Fusagasugá y se clasificó a los cuartos de final del torneo, mientras que Caciques Junior, aunque ganó su partido 3 a 0 a Jogo Bonito de Ibagué no pudo clasificar a la siguiente ronda.