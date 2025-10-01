Gremios en Quindío llaman la atención del Gobierno Nacional sobre la doble calzada Armenia- Cartago

Armenia

No para la complejidad en materia de obras para el departamento debido al tema de recursos para la ejecución exitosa de los diferentes proyectos.

En las últimas horas los gremios enviaron una carta al ministerio del Transporte con el fin de obtener claridad en el proyecto de la doble calzada Armenia- Montenegro- Quimbaya en el Quindío y Cartago en el Valle del Cauca.

El presidente de la sociedad de ingenieros del departamento, Uriel Orjuela manifestó que la preocupación va encaminada a eventuales cambios en el alcance de la obra porque incluía la ciclorruta y ahora Findeter anunció que ya no va por temas de recursos.

“Una preocupación desde la Sociedad de Ingenieros del Quindío, Camacol y la Cámara de Comercio, producto de una reunión que tuvimos con Findeter para el proyecto del tramo de la vía Quimbaya - Montenegro y Armenia, Montenegro, porque en principio nos preocupa que nos cambien los alcances de los proyectos", advirtió.

El ingeniero señaló que otro de los puntos está relacionado con que restan por invertir cerca de $70.000 millones que son indispensables para garantizar la culminación de las obras, por lo que el llamado es a que se disponga su incorporación en la ejecución del proyecto.

“Lo otro es que ese contrato que está en ejecución por parte de Findeter de alrededor de 225 mil millones de pesos, hace parte de un convenio entre INVÍAS y Findeter por más de 290mil millones de pesos. Entonces, le estamos diciendo al Gobierno Nacional dónde está el resto de la plata, dónde está la contratación del resto porque según las cuentas, no iría a alcanzar los recursos con esos 225 mil millones de pesos para construir el tramo siquiera el tramo Montenegro- Quimbaya en doble calzada totalmente. Entonces le estamos diciendo al gobierno, contrate la ejecución, la terminación de de ese tramo. Para nosotros es muy importante eso", mencionó.

Evidenció que el tramo de Quimbaya- Alcalá- Cartago tiene el diseño en fase 3, pero quedó incluido con recursos también en el proyecto de vías del Samán.

Informó que Armenia- Cartago hay un tramo construido entre Armenia y casi llegando al puente Río Espejo que viene con el contrato anterior del Invías.

Añadió que el otro contrato apenas está arrancando por lo que no tiene construido todavía nada ya que se encuentra en etapa de diseños donde aspiran a terminarlos antes de culminar este año para iniciar la fase de construcción el año entrante.

Además, destacó que el convenio entre el Invías y Findeter fue firmado en el gobierno anterior por lo que la inflación acumulada supera el 42%, lo cual ha reducido de manera significativa el alcance físico del proyecto.