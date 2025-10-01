Firavitoba sede del primer batallón antidrones del país

Firavitoba

El municipio de Firavitoba, en Boyacá, fue elegido para la construcción del primer batallón antidrones de Colombia, un proyecto estratégico de la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional que se levantará en un predio donado por la Gobernación de Boyacá.

La alcaldesa de Firavitoba, Luz Amanda Rodríguez, celebró la noticia y destacó la importancia que tendrá esta iniciativa tanto para la seguridad nacional como para el desarrollo local.

“Para nuestro municipio y la provincia de Sugamuxi es una gran noticia, pero también lo es para todo el país. Este batallón permitirá contar con una fuerza especializada que apoyará a nuestras Fuerzas Armadas y, al mismo tiempo, impulsará la economía y generará empleo en la región”, señaló la mandataria.

Rodríguez explicó que en el batallón se espera la presencia de entre 500 y 600 militares, y que ya se realizaron las primeras reuniones de planeación. “Estamos avanzando en la construcción de unidades móviles que albergarán las aeronaves no tripuladas, con una inversión que la Fuerza Aérea tiene lista para iniciar en los próximos meses”, precisó.

La alcaldesa también resaltó que la ubicación del batallón, muy cerca del aeropuerto de Sogamoso, abre la posibilidad de reactivar esta terminal aérea. “Ojalá podamos darle vida a este aeropuerto, porque sería un proyecto de gran impacto para toda la región”, afirmó.

Frente a las versiones de que el aeropuerto podría recibir helicópteros para gestión del riesgo e incendios, la mandataria indicó que, aunque no hay confirmación oficial, la propuesta ya se ha discutido. “Sería una gran oportunidad, porque el año pasado vivimos emergencias en las que un helicóptero cercano hubiera hecho la diferencia”, dijo.

La administración municipal confía en que las obras puedan comenzar en un plazo de cuatro a cinco meses, lo que marcaría una nueva historia para Firavitoba y para Boyacá al convertirse en pioneros en la instalación de este tipo de infraestructura militar en Colombia.