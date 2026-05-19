Soldado boyacense capturado por el ejército ruso, recibe mensaje de su familia

Luego de conocerse que el soldado de Puerto Boyacá, William Andrés Gallego Orozco, quien fue capturado por las tropas de Rusia tras unirse al conflicto en Ucrania, y donde anunció que fue víctima de un engaño, ya que le prometieron un trabajo como chef y cocinero, pero terminó siendo enviado al frente de combate, se conocieron nuevas noticias ya que su familia le envió un mensaje de aliento.

En el video aparece el padre de William, el señor William Gallego Arias y aparece su señora madre; Yuli Paulina Orozco Monsalve.

El señor William le expresa cariño y fuerza a su hijo manifestándole: “nada, esa denuncia que se está pidiendo papi, cuente que ya empezamos a movernos. El martes, eso ya está, se hace. Usted sabe que yo no me quedo quieto, usted sabe que si me toca mover el mundo entero, yo lo muevo por usted. Lo felicito, muy valiente, muy guapo”.

Añadió: “no desconfíe de la voluntad de Dios, jamás. No se le olvide que su ángel de la guarda es San Miguel Arcángel, príncipe de las batallas. A él estamos aferrados, a Dios Todopoderoso. Todos estamos orando acá, le repito, por favor, haga usted también lo mismo allá, confíe mucho en Dios. No pierda su esencia, no pierda su humildad. No se le olvide, adonde fueres y si eres lo que vieres, no se le olvide, no desconfíe de la voluntad de Dios y confíe en Dios, papi, confíe en Dios, es el único que nos va a ayudar”, finalizó.

Según reportes de Infobae, este caso ha vuelto a poner el foco sobre las redes de reclutamiento que atraen a exmilitares colombianos con ofertas económicas que a menudo no se cumplen en el frente de batalla.

En espera cuándo las autoridades rusas autorizan la salida a William Andrés Gallego Orozco.