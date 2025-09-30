Ministro Pedro Sánchez anuncia planta de blindados y batallón antidrones en Boyacá

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, oriundo de Boavita, anunció durante un Consejo de Seguridad en Boyacá una serie de proyectos estratégicos para el departamento, entre ellos la construcción de una planta industrial de vehículos blindados ligeros en Sogamoso y una nueva sede de la Escuela Militar de Cadetes en Villa de Leyva. «...El Gobierno apuesta por la reactivación económica regional, la generación de empleo especializado y el desarrollo de capacidades tecnológicas nacionales en el ámbito de la defensa...», señaló el funcionario.

La planta de blindados estará a cargo de Indumil Colombia, empresa del Grupo Social y Empresarial de la Defensa, que busca consolidarse como referente en Latinoamérica en producción militar de última generación. Además, la nueva sede de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova en Villa de Leyva permitirá fortalecer la formación de oficiales en un escenario moderno y con condiciones estratégicas para el entrenamiento táctico y académico.

Los 20 drones vuelan a una velocidad máxima de 19 metros por segundo. Ampliar

Otro de los anuncios destacados fue la puesta en marcha del primer Batallón Antidrones del Ejército, con sede en Firavitoba, el cual contará con más de 250 hombres y mujeres entrenados en vigilancia, sistemas de detección y neutralización de aeronaves no tripuladas. «...Un proyecto estratégico que pone a Boyacá en el centro de la innovación en seguridad y fortalece la protección de nuestro territorio y de todo el país...», celebró el gobernador Carlos Amaya, al destacar el impacto de esta unidad frente a los 313 ataques con drones registrados en el país entre abril de 2024 y septiembre de 2025.