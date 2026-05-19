Fuertes lluvias y vendavales dejan afectaciones en occidente de Boyacá

Desde el inicio de los derrumbes originados por las lluvias, la Alcaldía de San Pablo de Borbur en conjunto con la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá trabajan en habilitar la vía entre Borbur Centro y San Martín / Foto: Alcaldía de San Pablo de Borbur.

San Pablo de Borbur

Las intensas lluvias registradas durante los últimos días en la provincia de Occidente de Boyacá han generado graves afectaciones en vías, viviendas y zonas rurales, especialmente en los municipios de San Pablo de Borbur y Buenavista.

Así lo dio a conocer el director de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo, Julián Andrés Hernández, quien aseguró que esta región atraviesa una situación compleja debido a las fuertes precipitaciones que se han mantenido durante las últimas semanas.

“Las precipitaciones en esta provincia han sido bastante altas. En algunas otras provincias del departamento las lluvias han bajado un poco, pero acá efectivamente ha sido un tema bastante complejo”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con Hernández, las emergencias han provocado inundaciones en viviendas, daños en redes de agua potable y afectaciones en importantes corredores viales secundarios y terciarios, tanto departamentales como municipales.

El director explicó que desde el primer momento se activó un Puesto de Mando Unificado junto con la administración municipal de San Pablo de Borbur y los organismos de socorro, entre ellos la Cruz Roja, Defensa Civil y Bomberos, para atender la emergencia y coordinar las ayudas.

Las lluvias también ocasionaron pérdidas materiales en varios hogares de la región. Según el reporte entregado por la Unidad de Gestión del Riesgo, algunas familias perdieron electrodomésticos y enseres básicos debido a las inundaciones.

“Hay personas que perdieron televisores, neveras y otros elementos vitales para sus hogares”, indicó Hernández.

Frente a esta situación, la Gobernación de Boyacá anunció el envío de ayudas humanitarias, entre ellas kits de aseo, mercados, kits habitacionales y materiales para reparación de viviendas, especialmente tejas.

Además, se dispuso maquinaria amarilla para intervenir los puntos críticos en las vías afectadas, particularmente en el corredor que comunica a Otanche, Quípama y San Pablo de Borbur.

Vendaval en Buenavista

En el municipio de Buenavista, las fuertes lluvias estuvieron acompañadas por vendavales que afectaron varias viviendas.

Según el director de Gestión del Riesgo, al menos tres casas sufrieron daños estructurales en sus techos, principalmente porque estaban construidas con tejas de lámina.

“Estamos haciendo un censo y evaluación de daños con los organismos de socorro para poder brindar apoyo con tejas, perfiles y ayudas humanitarias”, señaló.

La administración departamental contempla entregar tejas y otros elementos necesarios para la recuperación de las viviendas afectadas.

Finalmente, Hernández advirtió que la provincia de Occidente ha sido una de las más golpeadas por la temporada de lluvias en lo corrido del año y aseguró que continuará el monitoreo permanente para responder ante nuevas emergencias.