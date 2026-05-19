Posibles elecciones atípicas en Villa de Leyva dependerían de tiempos judiciales del alcalde Gamboa

El municipio de Villa de Leyva, Boyacá, es considerado uno de los destinos turísticos más importantes del país.

Villa de Leyva

La delegada para Boyacá de la Registraduría Nacional del Estado Civil, Diana Carolina Sanabria, explicó que una eventual convocatoria a elecciones atípicas en Villa de Leyva dependerá del momento en que se llegue a declarar una posible vacancia absoluta del cargo del alcalde Víctor Alfonso Gamboa, quien actualmente atraviesa un proceso judicial.

Según indicó la funcionaria, la normatividad establece que solo se pueden convocar elecciones atípicas cuando la vacancia absoluta se produzca faltando más de 18 meses para finalizar el periodo constitucional del mandatario elegido.

“Tenemos que la norma nos dice que solo cuando se declare la vacancia absoluta 18 meses antes de que termine el periodo para el que fue elegido el mandatario de Villa de Leyva se llamará a elecciones atípicas”, señaló Sanabria.

La delegada precisó que, teniendo en cuenta el calendario electoral y administrativo, ese plazo vencería hacia mitad de este año, por lo que el desarrollo del proceso penal será determinante para definir si los ciudadanos deberán regresar a las urnas.

Por otro lado, Sanabria aseguró que no conoce en detalle el estado del proceso judicial contra el mandatario, pero reiteró que, si la decisión se produce antes del límite establecido, sí habría lugar a una nueva elección en el municipio.

“Si llegara a declararse la vacancia absoluta antes de esos 18 meses de que se acabe el periodo para el que fue elegido, sí se convocarían elecciones atípicas”, explicó.

De lo contrario, si el fallo judicial ocurre después de ese plazo, el procedimiento sería diferente. En ese caso, el partido político que avaló al alcalde presentaría una terna y el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya, designaría a un alcalde encargado para culminar el actual periodo constitucional, que termina el próximo año.

La funcionaria comparó este posible escenario con lo ocurrido recientemente en Tunja, donde se aplicó el mecanismo de designación mediante terna tras la vacancia absoluta que se presentó en la administración municipal, después de que el pasado mes de marzo el Consejo de Estado tumbó la elección de Mikhail Krasnov como alcalde de Tunja. La Sección Quinta del alto tribunal confirmó, para ese entonces, que el ciudadano ruso estaba inhabilitado para presentarse a los comicios regionales del 29 de octubre de 2023 por haber celebrado contratos con la UPTC 10 meses antes de su elección.