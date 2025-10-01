Polémica por aspirantes a la Contraloría de Bolívar

La advertencia hizo el diputado Víctor Mendoza en la Asamblea de Bolívar. El dirigente político sugirió que en la lista de aspirantes a la Contraloría departamental habrían ingresado candidatos con credenciales académicas y profesionales destacadas, pero que supuestamente estarían inhabilitados para ocupar el cargo.

“Nadie que haya ocupado un cargo público del nivel departamental, distrital o municipal dentro del año anterior a la elección puede ser elegido contralor”, expresó el miembro de la Duma.

Sería el caso de Waldy Seluan Martelo, actual jefe administrativo y financiero de la Secretaría de Educación Distrital en Cartagena y funcionario de la Contraloría Distrital. Seluan Martelo superó con éxito la prueba de conocimiento y, con el puntaje obtenido, estaría en la terna final para la elección de contralor. Sin embargo, de ser elegido, el proceso podría quedar supuestamente viciado debido a su aparente inhabilidad.

La Constitución, en su artículo 272, señala: “No podrá ser elegido quien sea o haya sido en el último año miembro de la Asamblea o Concejo que deba hacer la elección, ni quien haya ocupado cargo público en la rama ejecutiva del orden departamental, distrital o municipal”.

A esto se suma lo señalado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que recuerda que a los aspirantes se les aplican tanto las restricciones del artículo 272 de la Carta Política como las previstas en el artículo 6 de la Ley 330 de 1996.

Por ahora, el proceso de elección de contralor en Bolívar se mantiene bajo la lupa, ante las posibles inhabilidades de uno de sus más opcionados candidatos.