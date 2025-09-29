Conozca el cartel de los más buscados por extorsión en Barranquilla: ofrecen $10 millones

La Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana dieron a conocer un nuevo cartel de los delincuentes más buscados en la ciudad, con el objetivo de reforzar la lucha contra la extorsión y facilitar la colaboración ciudadana en la captura de los señalados.

¿Quiénes se encuentran en el cartel?

El afiche incluye a ocho personas identificadas como presuntos responsables de extorsiones que afectan a comerciantes, transportadores y ciudadanos en general.

Entre los mencionados aparecen Alex Rafael Bula Bayona, alias ‘Toño’; Juan Antonio Guerrero Pérez, alias ‘Masacre’; Melqui Antonio Ortega Castro, alias ‘Brayanis’; y Brayan Andrés Gutiérrez Padilla, alias ‘Chino’, entre otros.

Hasta $10 millones de recompensa

Como parte de la estrategia, la Alcaldía de Barranquilla y la Policía Metropolitana anunciaron que se ofrecen recompensas de hasta 10 millones de pesos a quienes entreguen información que permita dar con la captura de los señalados en el cartel, buscando incentivar la denuncia ciudadana y acelerar los resultados en la lucha contra la extorsión.

La Policía explicó que estos individuos integran estructuras criminales que vienen azotando distintos sectores de la capital del Atlántico y municipios aledaños.

Para dar con su paradero, las autoridades habilitaron las líneas telefónicas 317 896 5486 y 321 394 0592, así como el correo electrónico mebar.gaula@policia.gov.co, a través de los cuales la comunidad puede entregar información de manera confidencial.

El cartel, según las autoridades, es parte de una estrategia articulada entre la Alcaldía de Barranquilla y el Gaula de la Policía para debilitar las finanzas y operaciones de los grupos criminales dedicados a la extorsión.