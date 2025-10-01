Con vehículos blindados y pelotones, refuerzan la seguridad en la vía Panamericana en Cauca

Popayán, Cauca

En Popayán se realizó un consejo extraordinario regional de seguridad ante los constantes retenes ilegales y hurtos por parte de grupos armados en la vía Panamericana en el suroccidente del país.

Entre las conclusiones de la reunión a la que asistieron autoridades regionales y municipales, Fuerzas Militares y otras entidades, están: brindar acompañamiento a transportadores de carga, el despliegue de tropas y uniformados a lo largo de la vía Panamericana en todo el departamento del Cauca y la ubicación de grupos especiales en puntos críticos del corredor.

Además, se acordó mejorar las capacidades de inteligencia y tecnología para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Las autoridades responsabilizaron al frente Carlos Patiño y a la columna Dagoberto Ramos de la instalación de retenes ilegales en la vía.

La secretaria de Gobierno departamental, Maribel Perafán sostuvo que “hemos establecido una hoja de ruta que nos va a permitir mejorar las condiciones y la percepción de seguridad que tenemos sobre esa zona. Tendremos por parte del Ejército el despliegue y puestos fijos de unidades militares donde precisamente se han venido presentando estas acciones. Seguiremos manteniendo los 14 pelotones que se tienen sobre la vía Panamericana, aproximadamente 450 hombres que van a estar custodiando la carretera”.

Las autoridades reiteraron también el ofrecimiento de una bolsa de recompensa por información que les permita identificar y capturar a los responsables de esta clase de actos ilegales.