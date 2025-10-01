Popayán

Con vehículos blindados y pelotones, refuerzan la seguridad en la vía Panamericana en Cauca

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ estarían detrás de la instalación de retenes ilegales en el corredor vial.

En Popayán se realizó un consejo extraordinario regional de seguridad ante los constantes retenes ilegales y hurtos por parte de grupos armados en la vía Panamericana en el suroccidente del país.

Entre las conclusiones de la reunión a la que asistieron autoridades regionales y municipales, Fuerzas Militares y otras entidades, están: brindar acompañamiento a transportadores de carga, el despliegue de tropas y uniformados a lo largo de la vía Panamericana en todo el departamento del Cauca y la ubicación de grupos especiales en puntos críticos del corredor.

Además, se acordó mejorar las capacidades de inteligencia y tecnología para garantizar la seguridad de los usuarios de la vía.

Las autoridades responsabilizaron al frente Carlos Patiño y a la columna Dagoberto Ramos de la instalación de retenes ilegales en la vía.

La secretaria de Gobierno departamental, Maribel Perafán sostuvo que “hemos establecido una hoja de ruta que nos va a permitir mejorar las condiciones y la percepción de seguridad que tenemos sobre esa zona. Tendremos por parte del Ejército el despliegue y puestos fijos de unidades militares donde precisamente se han venido presentando estas acciones. Seguiremos manteniendo los 14 pelotones que se tienen sobre la vía Panamericana, aproximadamente 450 hombres que van a estar custodiando la carretera”.

Las autoridades reiteraron también el ofrecimiento de una bolsa de recompensa por información que les permita identificar y capturar a los responsables de esta clase de actos ilegales.

