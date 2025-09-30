Disidencias irrumpieron en un festival en el norte del Cauca; apagaron la música y requisaron

Caloto, Cauca

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ irrumpieron en una festividad comunitaria en el norte del Cauca.

El hecho se registró en el corregimiento de Huasanó en el municipio de Caloto donde señalados integrantes de la columna Dagoberto Ramos llegaron hasta la caseta principal de las ferias de esa localidad.

Los ilegales, obligaron a apagar el sonido y varios de ellos requisaron tanto a mujeres como hombres, presentes en el lugar.

La secretaria de Gobierno del Cauca, Maribel Perafán sostuvo que “desde luego que rechazamos este tipo de escenas. Hemos coordinado con las Fuerzas Militares para un despliegue en la zona y avanzar en operaciones

Hay temor en el norte del Cauca por este tipo de casos donde grupos armados ejercen como autoridad en diferentes localidades, llegando a establecimientos como discotecas.