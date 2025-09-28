Hombres armados instalaron retén ilegal en la vía Panamericana en Cauca

Patía, Cauca

El retén fue instalado entre Popayán y Pasto sector conocido como La Fonda del municipio del Patía.

En un video grabado por un conductor, se observa cómo los ilegales detienen el tráfico de vehículos, obligan a un tracto camión a desviar su ruta y secuestran a su conductor.

Los hombres armados presuntamente pertenecerían a un grupo ilegal que delinque en esa parte del sur del Cauca.

Usuarios de la vía y transportadores de carga pidieron mayor seguridad a la Fuerza Pública teniendo en cuenta que este corredor también conecta al país con el Ecuador.