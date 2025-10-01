Capturado en flagrancia por hurto de celular en el barrio Manila, de El Poblado

Medellín, Antioquia

Un hombre de 27 años fue detenido en flagrancia en el barrio Manila, sector de El Poblado, luego de ser señalado de robar un teléfono celular en vía pública.

El dispositivo, avaluado en 700.000 pesos, fue arrebatado a una mujer de 30 años que se encontraba en el lugar.

La reacción de una patrulla permitió ubicar al presunto responsable en la calle 11B con carrera 43B, donde fue interceptado y capturado. Posteriormente, el celular fue recuperado y entregado a su propietaria.

El secretario de seguridad y convivencia, Manuel Villa Mejía, expresó “ El delincuente residente en hoteles del centro fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para responder por el delito de hurto.”

El detenido fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y quedó a disposición de las entidades competentes que se encargará de su proceso judicial.

Las autoridades indicaron que se mantienen los operativos en la zona con el fin de prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad ciudadana ya que el alza de robos en esta zona es preocupante para los habitantes del sector y la autoridades.