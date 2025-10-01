Ataque con Drones en Buenaventura: herido un suboficial de la Armada y una civil

Una unidad militar de la Armada de Colombia fue objeto de un ataque con drones cargados de granadas el Bajo Calima, zona rural de Buenaventura, Valle. El atentado, perpetrado al parecer por la disidencia Farc, Jaime Martínez, dejó como saldo un militar y una civil heridos.

El ataque se produjo mientras la unidad perteneciente al Batallón de Infantería de Marina No. 21 desarrollaba operaciones de registro y control de área, un despliegue rutinario fundamental para la seguridad de Buenaventura. El uso de drones para lanzar explosivos impactó directamente el sector donde coincidían la presencia de las tropas y la población civil de Bajo Calima.

Balance del Ataque Terrorista

Como consecuencia de este ataque terrorista, un suboficial de Infantería de Marina de la Institución Naval resultó herido. Tras recibir atención médica inicial en el lugar, fue trasladado de urgencia a la ciudad de Cali, donde actualmente se recupera en un centro especializado y, según reportes, se encuentra fuera de peligro.

Adicionalmente, la comunidad del Bajo Calima denunció que una mujer civil también resultó herida en estos hechos.

La Fuerza Naval del Pacífico emitió un comunicado, reiterando su compromiso con la seguridad del Pacífico colombiano.

“Nuestras tropas continuarán desarrollando operaciones contra los grupos armados organizados que delinquen en esa zona del país”, señaló la institución.