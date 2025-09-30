Santos critica al gobierno por permitir vías ilegales en zonas protegidas

El expresidente Juan Manuel Santos lanzó duras críticas contra el actual gobierno por lo que considera una deficiente implementación del acuerdo de paz. Según Santos, esta omisión ha permitido el crecimiento de bandas criminales que operan en zonas estratégicas del país, afectando gravemente el medio ambiente y la seguridad.

“Esa inseguridad es producto de la no implementación del acuerdo de paz, porque en el acuerdo todo estaba establecido”, afirmó. Santos señaló que las bandas criminales, a las que calificó como “mafias que hacen negocios”, están detrás de la deforestación y la minería ilegal en regiones protegidas.

Uno de los puntos más sensibles de su intervención fue la denuncia sobre la construcción de vías ilegales en el Parque Nacional Natural Chiribiquete. “Me da mucha tristeza ver filmaciones por encima de Chiribiquete ya con carreteras ilegales que van hasta el centro, por la minería ilegal y los negocios sucios que destruyen el medio ambiente”, expresó con preocupación.

Santos también cuestionó la falta de voluntad del Estado para enfrentar esta problemática, y criticó al gobierno actual por haber prometido una paz con la naturaleza, pero según él, haber hecho “todo lo contrario”.

“La minería ilegal es hoy más lucrativa que el narcotráfico, y eso es un problema muy serio”, advirtió. No obstante, el exmandatario se mostró esperanzado en que el país pueda recuperar sus riquezas naturales si hay una decisión firme de trabajar en conjunto.

“Ese sería un tema donde el país podría ponerse de acuerdo: izquierda, derecha, todos. Recuperemos esa inmensa riqueza en diversidad, mostremos al mundo que podemos ser un ejemplo”, concluyó, apelando a los “sueños compartidos” como motor de unidad nacional.